В Екатеринбурге мошенники под видом полиции собирают отпечатки пальцев

11 октября 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Мошенники попадают в квартиры под предлогом проверки документов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургских школах родителей предупреждают, что мошенники ходят по квартирам под видом сотрудников МВД. Они собирают отпечатки пальцев и фотографируют людей. Предупреждение для родителей рассылают по школьным чатам, рассказала URA.RU одна из читательниц. «Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей „переписи населения“. Выглядят презентабельно», — говорится в предупреждении. Там же указано, что злоумышленники могут носить форму МВД, а от жильцов просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца. Ходят с ноутбуком, биометрическим устройством и списком жильцов. Также у них есть документы и бланки с символикой МВД. Родителей попросили быть бдительными и не делиться своими биометрическими данными с данными неизвестными. Подобной деятельностью правительство не занимается. Как рассказали URA.RU в городской полиции, сообщений о подобных фактах в ведомство не поступало. Однако правоохранители призвали граждан быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних. «Необходимо уточнять цель визита в организации, представителями которой называются пришедшие», — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургских школах родителей предупреждают, что мошенники ходят по квартирам под видом сотрудников МВД. Они собирают отпечатки пальцев и фотографируют людей. Предупреждение для родителей рассылают по школьным чатам, рассказала URA.RU одна из читательниц. «Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей „переписи населения“. Выглядят презентабельно», — говорится в предупреждении. Там же указано, что злоумышленники могут носить форму МВД, а от жильцов просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца. Ходят с ноутбуком, биометрическим устройством и списком жильцов. Также у них есть документы и бланки с символикой МВД. Родителей попросили быть бдительными и не делиться своими биометрическими данными с данными неизвестными. Подобной деятельностью правительство не занимается. Как рассказали URA.RU в городской полиции, сообщений о подобных фактах в ведомство не поступало. Однако правоохранители призвали граждан быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних. «Необходимо уточнять цель визита в организации, представителями которой называются пришедшие», — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.