Челябинская фирма получила крупный дорожный контракт в Тюменской области

Челябинская компания получила в Тюмени госконтракт на 102 млн рублей

11 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Челябинцам предстоит ремонтировать дорогу на подъезде к Тюмени Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Крупный дорожный госконтракт в Тюменской области достался компании из Челябинска. ООО СК «Форвард» стало единственным участником закупки, которая принесет подрядчику 102 млн рублей, сообщает карточка в реестре госконтрактов. «Заказчик — ФКУ „Уралуправтодор“. Объект закупки — устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на подъезде к городу Тюмени. Подрядчик согласно контракту — ООО СК „Форвард“. Контракт заключен восьмого октября», — сообщает госреестр. По данным федеральной налоговой службы, в челябинской компании трубится больше 1,5 тысяч человек. Долги по налогам отсутствуют. В 2023 году фирма уплатила налогов на сумму более 1,48 млрд рублей. Доход компании за тот же период составил почти 13,2 млрд рублей. По данным систем контроля бизнеса, ООО СК «Форвард» была основана в 2011 году в Челябинске. На момент публикации у компании более 30 отработанных контрактов, среди которых самым крупным стал подряд на ремонтные работы на трассе «Пермь — Екатеринбург» на сумму свыше 5,7 млрд рублей. Среди рисков отмечаются лишь невысокая рентабельность и 50% риск задержки платежей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство доверило контракт на 200 млн рублей компании-новичку. Ей предстоит построить сельскую школу в Тобольском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупный дорожный госконтракт в Тюменской области достался компании из Челябинска. ООО СК «Форвард» стало единственным участником закупки, которая принесет подрядчику 102 млн рублей, сообщает карточка в реестре госконтрактов. «Заказчик — ФКУ „Уралуправтодор“. Объект закупки — устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на подъезде к городу Тюмени. Подрядчик согласно контракту — ООО СК „Форвард“. Контракт заключен восьмого октября», — сообщает госреестр. По данным федеральной налоговой службы, в челябинской компании трубится больше 1,5 тысяч человек. Долги по налогам отсутствуют. В 2023 году фирма уплатила налогов на сумму более 1,48 млрд рублей. Доход компании за тот же период составил почти 13,2 млрд рублей. По данным систем контроля бизнеса, ООО СК «Форвард» была основана в 2011 году в Челябинске. На момент публикации у компании более 30 отработанных контрактов, среди которых самым крупным стал подряд на ремонтные работы на трассе «Пермь — Екатеринбург» на сумму свыше 5,7 млрд рублей. Среди рисков отмечаются лишь невысокая рентабельность и 50% риск задержки платежей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство доверило контракт на 200 млн рублей компании-новичку. Ей предстоит построить сельскую школу в Тобольском районе.