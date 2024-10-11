ВСУ сравняли с землей старинную усадьбу в Курской области. Фото

Mash: ВСУ уничтожили в Курской области усадьбу князей Барятинских

11 октября 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

ВСУ уничтожили старинную усадьбу в Курской области (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание. «ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы. ВСУ уничтожили старинную усадьбу 19 века Telegram-канал Mash Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание. «ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.