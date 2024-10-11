Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание.
«ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком.
ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.
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Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание. «ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.