ВСУ сравняли с землей старинную усадьбу в Курской области. Фото

Mash: ВСУ уничтожили в Курской области усадьбу князей Барятинских
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Усадьба 19 века по адресу ул. Февральская Революция 27, которая вскоре превратится в креативный центр. Екатеринбург, усадьба
ВСУ уничтожили старинную усадьбу в Курской области (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание.

«ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.

ВСУ уничтожили старинную усадьбу 19 века
ВСУ уничтожили старинную усадьбу 19 века

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Украиские военные обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash, отмечая, что это не первое разрушенное многовековое здание. «ВСУ обстреляли ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области», — передают авторы канала. Около старинного культурного учреждения взорвалось как минимум четыре боеголовки. Всего разрушены были несколько построек, датированных 19-м веком. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они не только расстреливают гражданских, но также уничтожают объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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