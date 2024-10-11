В России объединят две трассы в один коридор в Западную Европу

Новая транспортная развязка поможет торговле России и Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Хуснуллин: Транспортная развязка готова на половину
Хуснуллин: Транспортная развязка готова на половину Фото:

Дорожная развязка на пересечении трасс М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» облегчит транспортную доступность россиян в Западную Европу. Объект готов уже на половину, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов объяснил URA.RU, что это повысит обороты торговли России и Белоруссии.

«С завершением строительства развязки ожидается увеличение пропускной способности М-1 и А-108 за счет разделения транспортных потоков на разные уровни и исключения светофорного регулирования. Это значительно улучшит транспортную доступность территорий, увеличит скорость движения автомобилистов и повысит уровень их безопасности и комфорта при поездках», — приводит пресс-служба правительства слова Марата Хуснуллина.

На участке уложено более 83 тысяч кв. м асфальтобетона, уточнил вице-премьер. А часть работ на объекте и вовсе уже завершена. В ближайшее время на подходах к путепроводу специалисты начнут укладывать первый слой асфальтобетона и наладят электроосвещение, чтобы водители могли безопасно передвигаться по дороге даже в ночное время. Завершить строительство развязки планируют в 2025 году.

«Как и любая дорога, особенно федерального значения, она важна для сотен тысяч людей. Она важна для развития транспортной сети нашей страны целиком. Конечно, ее строительство нельзя назвать прорывным проектом, которым стал в свое время, к примеру, Крымский мост или будет Сахалинский. Но важно, чтобы этот участок дороги был с современной инфраструктурой и на высоком уровне. Это обеспечит нормальное движение товаров между странами и снизит аварийность», — рассказывает Димитрий Адамидов.

Он отмечает, что для Минтранса и Минстроя — это большой и ответственный объект, на который направлено пристальное внимание. Поэтому власти регулярно отчитываются о ходе проведенных работ. Нельзя забывать и о том, что Белоруссия — важный и крупный транзитный коридор. И новая трасса станет маленьким звеном в этой большой цепи.

«И, несмотря на все проблемы с Европой, рано или поздно мы вернемся к нормальным отношениям. И Белоруссия поможет связать транспортный поток с одной и другой стороны», — подытоживает эксперт.

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Дорожная развязка на пересечении трасс М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» облегчит транспортную доступность россиян в Западную Европу. Объект готов уже на половину, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов объяснил URA.RU, что это повысит обороты торговли России и Белоруссии. «С завершением строительства развязки ожидается увеличение пропускной способности М-1 и А-108 за счет разделения транспортных потоков на разные уровни и исключения светофорного регулирования. Это значительно улучшит транспортную доступность территорий, увеличит скорость движения автомобилистов и повысит уровень их безопасности и комфорта при поездках», — приводит пресс-служба правительства слова Марата Хуснуллина. На участке уложено более 83 тысяч кв. м асфальтобетона, уточнил вице-премьер. А часть работ на объекте и вовсе уже завершена. В ближайшее время на подходах к путепроводу специалисты начнут укладывать первый слой асфальтобетона и наладят электроосвещение, чтобы водители могли безопасно передвигаться по дороге даже в ночное время. Завершить строительство развязки планируют в 2025 году. Он отмечает, что для Минтранса и Минстроя — это большой и ответственный объект, на который направлено пристальное внимание. Поэтому власти регулярно отчитываются о ходе проведенных работ. Нельзя забывать и о том, что Белоруссия — важный и крупный транзитный коридор. И новая трасса станет маленьким звеном в этой большой цепи. «И, несмотря на все проблемы с Европой, рано или поздно мы вернемся к нормальным отношениям. И Белоруссия поможет связать транспортный поток с одной и другой стороны», — подытоживает эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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