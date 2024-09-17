Власти России ответили на негатив к платным трассам

На трассе М-12 завершили создание сети дорожного сервиса
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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что МФЗ дают импульс к развитию территорий
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что МФЗ дают импульс к развитию территорий Фото:

Власти России повысили удобство использования платной дороги Москва-Казань. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на трассе М-12 «Восток» открылись шесть многофункциональных зон дорожного сервиса. По словам эксперта в сфере транспорта Дмитрия Адамидова, открытие сервисов — ответ властей на нарекания автомобилистов к инфраструктуре платных дорог. 

Строительство многофункциональных зон сделает платные дороги удобнее, считает эксперт
Строительство многофункциональных зон сделает платные дороги удобнее, считает эксперт
Фото:

На 778-м километре М-12 по направлению в Москву открылась многофункциональная зона, ставшая уже шестой. В ее составе — автозаправочные станции, кафе, магазины, гостиницы, станции техобслуживания.

«Вместе с обслуживанием автомобилистов на М-12 „Восток“ современные многофункциональные зоны дорожного сервиса открывают новые возможности для формирования туристических маршрутов, создания рабочих мест, а также дают импульс для развития территорий», — сказал Марат Хуснуллин.

МФЗ строят по зеркальному принципу — они расположены парами на одном и том же километре по разным направлениям движения. Две зоны открыты на 778-м километре, две — на 725-м и две — на 820-м. Всего на М-12 «Восток» от Москвы до Казани работает 21 многофункциональная зона дорожного сервиса, до конца года откроют еще три — в Чувашии и Нижегородской области. Строительством МФЗ и управлением занимается «Автодор».

Правительство поддерживает такие проекты, поскольку для развития инфраструктуры платных дорог нужны централизованные решения. Это отличает такие трассы от бесплатных, где многое зависит от местных властей, и придорожные объекты могут появляться постепенно, говорит Дмитрий Адамидов.

«Строительство сети МФЗ — шаг навстречу потребителям, повышение удобства пользования платными дорогами, к которым раньше было много нареканий, связанных как раз с инфраструктурой. Сейчас эту проблему решают», — отмечает эксперт.

Дмитрий Адамидов добавил, что зоны дорожного сервиса — коммерческие объекты со сроками окупаемости несколько лет. Если они станут востребованными у автомобилистов, программа развития МФЗ может получить продолжение и тиражироваться на другие дороги.

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Власти России повысили удобство использования платной дороги Москва-Казань. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на трассе М-12 «Восток» открылись шесть многофункциональных зон дорожного сервиса. По словам эксперта в сфере транспорта Дмитрия Адамидова, открытие сервисов — ответ властей на нарекания автомобилистов к инфраструктуре платных дорог.  На 778-м километре М-12 по направлению в Москву открылась многофункциональная зона, ставшая уже шестой. В ее составе — автозаправочные станции, кафе, магазины, гостиницы, станции техобслуживания. «Вместе с обслуживанием автомобилистов на М-12 „Восток“ современные многофункциональные зоны дорожного сервиса открывают новые возможности для формирования туристических маршрутов, создания рабочих мест, а также дают импульс для развития территорий», — сказал Марат Хуснуллин. Правительство поддерживает такие проекты, поскольку для развития инфраструктуры платных дорог нужны централизованные решения. Это отличает такие трассы от бесплатных, где многое зависит от местных властей, и придорожные объекты могут появляться постепенно, говорит Дмитрий Адамидов. «Строительство сети МФЗ — шаг навстречу потребителям, повышение удобства пользования платными дорогами, к которым раньше было много нареканий, связанных как раз с инфраструктурой. Сейчас эту проблему решают», — отмечает эксперт. Дмитрий Адамидов добавил, что зоны дорожного сервиса — коммерческие объекты со сроками окупаемости несколько лет. Если они станут востребованными у автомобилистов, программа развития МФЗ может получить продолжение и тиражироваться на другие дороги.
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