Власти России повысили удобство использования платной дороги Москва-Казань. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на трассе М-12 «Восток» открылись шесть многофункциональных зон дорожного сервиса. По словам эксперта в сфере транспорта Дмитрия Адамидова, открытие сервисов — ответ властей на нарекания автомобилистов к инфраструктуре платных дорог.
На 778-м километре М-12 по направлению в Москву открылась многофункциональная зона, ставшая уже шестой. В ее составе — автозаправочные станции, кафе, магазины, гостиницы, станции техобслуживания.
«Вместе с обслуживанием автомобилистов на М-12 „Восток“ современные многофункциональные зоны дорожного сервиса открывают новые возможности для формирования туристических маршрутов, создания рабочих мест, а также дают импульс для развития территорий», — сказал Марат Хуснуллин.
МФЗ строят по зеркальному принципу — они расположены парами на одном и том же километре по разным направлениям движения. Две зоны открыты на 778-м километре, две — на 725-м и две — на 820-м. Всего на М-12 «Восток» от Москвы до Казани работает 21 многофункциональная зона дорожного сервиса, до конца года откроют еще три — в Чувашии и Нижегородской области. Строительством МФЗ и управлением занимается «Автодор».
Правительство поддерживает такие проекты, поскольку для развития инфраструктуры платных дорог нужны централизованные решения. Это отличает такие трассы от бесплатных, где многое зависит от местных властей, и придорожные объекты могут появляться постепенно, говорит Дмитрий Адамидов.
«Строительство сети МФЗ — шаг навстречу потребителям, повышение удобства пользования платными дорогами, к которым раньше было много нареканий, связанных как раз с инфраструктурой. Сейчас эту проблему решают», — отмечает эксперт.
Дмитрий Адамидов добавил, что зоны дорожного сервиса — коммерческие объекты со сроками окупаемости несколько лет. Если они станут востребованными у автомобилистов, программа развития МФЗ может получить продолжение и тиражироваться на другие дороги.
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