В Челябинской области водитель и пассажир малолитражки погибли в лобовом столкновении

На дороге в Сосновском районе в лобовом столкновении погибли два человека
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в Сосновском районе Фото:

На автодороге «Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым» в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с двумя погибшими. Малолитражка «Киа», выехав на встречную полосу, столкнулась с легковым «Фольксвагеном». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Водитель автомобиля „Киа Пиканто“, женщина 1977 года рождения, в условиях снегопада не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с „Фольксваген Пассат“. В результате аварии водитель и пассажир „Киа“ погибли. Водитель „Фольксвагена“ получил травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональном провоохранительном главке.

В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области вместе со следственной группой работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства и детали случившегося. Проводится расследование причин и условий, которые привели к трагедии.

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На автодороге «Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым» в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с двумя погибшими. Малолитражка «Киа», выехав на встречную полосу, столкнулась с легковым «Фольксвагеном». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Водитель автомобиля „Киа Пиканто“, женщина 1977 года рождения, в условиях снегопада не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с „Фольксваген Пассат“. В результате аварии водитель и пассажир „Киа“ погибли. Водитель „Фольксвагена“ получил травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональном провоохранительном главке. В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области вместе со следственной группой работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства и детали случившегося. Проводится расследование причин и условий, которые привели к трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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