Гладков: девять жителей Шебекино ранены после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девять мирных жителей ранены после обстрела ВСУ, заявил Гладков
Девять мирных жителей ранены после обстрела ВСУ, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, девять мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо человек были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде, один в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Двое отпущены на амбулаторное лечение.

В Шебекино повреждения получили три многоквартирных дома, два частных дома и 11 автомобилей. Произошло возгорание хозпостроек, повреждена газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Администрация города продолжает работу по оценке и ликвидации последствий обстрелов. Оперативные службы работают на местах, заключил Гладков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, девять мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо человек были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде, один в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Двое отпущены на амбулаторное лечение. В Шебекино повреждения получили три многоквартирных дома, два частных дома и 11 автомобилей. Произошло возгорание хозпостроек, повреждена газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Администрация города продолжает работу по оценке и ликвидации последствий обстрелов. Оперативные службы работают на местах, заключил Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...