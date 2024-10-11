Гладков: девять жителей Шебекино ранены после атаки ВСУ

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, девять мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что четверо человек были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде, один в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Двое отпущены на амбулаторное лечение.
В Шебекино повреждения получили три многоквартирных дома, два частных дома и 11 автомобилей. Произошло возгорание хозпостроек, повреждена газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Администрация города продолжает работу по оценке и ликвидации последствий обстрелов. Оперативные службы работают на местах, заключил Гладков.
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