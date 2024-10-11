Электричка остановилась около 22:00 (архивное фото)
Под Серовом (Свердловская область) резко встала электричка из Екатеринбурга до поселка Бокситы. Пассажиры сообщают, что в вагонах погас свет, а двери в поезде заблокированы.
«Электричка Екатеринбург — Бокситы резко остановилась недалеко от Серова в 22:00. Свет в вагонах погас, двери заблокировались, а проводники бегают. Что произошло — пока непонятно», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской пригородной компании за комментарием. Ответ ожидается.
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