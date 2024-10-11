11 октября 2024

Свердловчане оказались заблокированными в обесточенной электричке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Электропоезд «Ласточка». Курган, электричка, ласточка
Электричка остановилась около 22:00 (архивное фото) Фото:

Под Серовом (Свердловская область) резко встала электричка из Екатеринбурга до поселка Бокситы. Пассажиры сообщают, что в вагонах погас свет, а двери в поезде заблокированы.

«Электричка Екатеринбург — Бокситы резко остановилась недалеко от Серова в 22:00. Свет в вагонах погас, двери заблокировались, а проводники бегают. Что произошло — пока непонятно», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской пригородной компании за комментарием. Ответ ожидается.

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Под Серовом (Свердловская область) резко встала электричка из Екатеринбурга до поселка Бокситы. Пассажиры сообщают, что в вагонах погас свет, а двери в поезде заблокированы. «Электричка Екатеринбург — Бокситы резко остановилась недалеко от Серова в 22:00. Свет в вагонах погас, двери заблокировались, а проводники бегают. Что произошло — пока непонятно», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской пригородной компании за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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