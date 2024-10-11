Стало известно, кто погиб при расстреле машине в Ингушетии

Трое погибли в результате стрельбы по машине в Ингушетии
Один полицейский и двое гражданских погибли в ходе стрельбы по автомобилю в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Один полицейский. И двое гражданских погибли при обстреле автомобиля в Ингушетии», — рассказали в органах.
Ранее появились сообщения о стрельбе в Ингушетии. По информации telegram-каналов, под пули попала машина с сотрудниками МВД. Сообщалось о трех погибших.
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