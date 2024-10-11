11 октября 2024

Стало известно, кто погиб при расстреле машине в Ингушетии

РИАН: полицейский и двое гражданских погибли в стрельбе по машине в Ингушетии
© Служба новостей «URA.RU»
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Трое погибли в результате стрельбы по машине в Ингушетии
Трое погибли в результате стрельбы по машине в Ингушетии Фото:

Один полицейский и двое гражданских погибли в ходе стрельбы по автомобилю в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

«Один полицейский. И двое гражданских погибли при обстреле автомобиля в Ингушетии», — рассказали в органах.

Ранее появились сообщения о стрельбе в Ингушетии. По информации telegram-каналов, под пули попала машина с сотрудниками МВД. Сообщалось о трех погибших.

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Один полицейский и двое гражданских погибли в ходе стрельбы по автомобилю в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. «Один полицейский. И двое гражданских погибли при обстреле автомобиля в Ингушетии», — рассказали в органах. Ранее появились сообщения о стрельбе в Ингушетии. По информации telegram-каналов, под пули попала машина с сотрудниками МВД. Сообщалось о трех погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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