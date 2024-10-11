В Ингушетии расстреляли авто, в котором находился полицейский со своими родственниками. Три человека погибли в результате атаки, передает Baza. Официального подтверждения этой информации не было.
«При въезде в Магас неизвестными была расстреляна машина с сотрудниками [МВД]. Предварительно, известно о троих погибших», — пишет в своем telegram-канале Baza.
Сообщается, что огонь открыли по машине сотрудника из серебристой Лады 15-й модели. Три человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Baza пишет, что в районе объявили план «Перехват». Преступников ищут.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
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