11 октября 2024

Baza: в Ингушетии открыли огонь по машине с сотрудниками МВД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В авто, предположительно, находились полицейские
В авто, предположительно, находились полицейские Фото:

В Ингушетии расстреляли авто, в котором находился полицейский со своими родственниками. Три человека погибли в результате атаки, передает Baza. Официального подтверждения этой информации не было.

«При въезде в Магас неизвестными была расстреляна машина с сотрудниками [МВД]. Предварительно, известно о троих погибших», — пишет в своем telegram-канале Baza. 

Сообщается, что огонь открыли по машине сотрудника из серебристой Лады 15-й модели. Три человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Baza пишет, что в районе объявили план «Перехват». Преступников ищут.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ингушетии расстреляли авто, в котором находился полицейский со своими родственниками. Три человека погибли в результате атаки, передает Baza. Официального подтверждения этой информации не было. «При въезде в Магас неизвестными была расстреляна машина с сотрудниками [МВД]. Предварительно, известно о троих погибших», — пишет в своем telegram-канале Baza.  Сообщается, что огонь открыли по машине сотрудника из серебристой Лады 15-й модели. Три человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Baza пишет, что в районе объявили план «Перехват». Преступников ищут. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...