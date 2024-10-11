Клава Кока пожаловалась на свой «убийственный» график. Видео

Клава Кока пожаловалась своим подписчикам на 16-часовые съемки

12 октября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Клава Кока также анонсировала выход новой песни в октябре этого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) пожаловалась на свой график, который в последние дни состоит из 16-часовых съемок, концертов, рекламных проектов и записи нового альбома. Также Высокова поделилась в своем telegram-канале тем, что в ее жизни почти полностью отсутствует сон. «Хочу пожаловаться и поделиться с вами радостью. У меня последние дни реально какие-то абсолютно убийственные по графику: полное отсутствие сна, 16-часовые съемки, концерты, рекламные проекты. И вообще сложно было выцепить время на студию, потому что мой осенний альбом получился внеплановым и уже был расписан весь график, поэтому ночью я провожу все время на студии, записываю, что-то пишу в самолетах, на обеде на съемочной площадке», — рассказала Клава Кока своим подписчикам. По словам Высоковой, у нее накопилось много эмоций, которые она выплеснет в будущий альбом, и она надеется, что ее слушатели ждут эти песни. Она также анонсировала выход первого трека с нового альбома. Композиция должна выйти в октябре и будет в соавторстве. С каким именно исполнителем певица не уточнила. Ранее URA.RU писало об анонсе нового альбома Клавы Коки. Тогда исполнительница заявила о его ориентировочном выходе осенью этого года. Пластинка будет отличаться от всего творчества звезды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) пожаловалась на свой график, который в последние дни состоит из 16-часовых съемок, концертов, рекламных проектов и записи нового альбома. Также Высокова поделилась в своем telegram-канале тем, что в ее жизни почти полностью отсутствует сон. «Хочу пожаловаться и поделиться с вами радостью. У меня последние дни реально какие-то абсолютно убийственные по графику: полное отсутствие сна, 16-часовые съемки, концерты, рекламные проекты. И вообще сложно было выцепить время на студию, потому что мой осенний альбом получился внеплановым и уже был расписан весь график, поэтому ночью я провожу все время на студии, записываю, что-то пишу в самолетах, на обеде на съемочной площадке», — рассказала Клава Кока своим подписчикам. По словам Высоковой, у нее накопилось много эмоций, которые она выплеснет в будущий альбом, и она надеется, что ее слушатели ждут эти песни. Она также анонсировала выход первого трека с нового альбома. Композиция должна выйти в октябре и будет в соавторстве. С каким именно исполнителем певица не уточнила. Ранее URA.RU писало об анонсе нового альбома Клавы Коки. Тогда исполнительница заявила о его ориентировочном выходе осенью этого года. Пластинка будет отличаться от всего творчества звезды.