11 октября 2024

Треть жителей Челябинска считают город дорогим для проживания

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы рассказали о самых крупных тратах своего бюджета Фото:

Треть жителей Челябинска считают город дорогим для жизни. Это на 8% больше, чем в 2023 году. Таковы результаты опроса сервиса Superjob.

«О том, что Челябинск является дорогим городом, заявили 33% опрошенных. Больше всего кошелек жителей облегчают траты на жилье, проезд, продукты питания, бытовые и медицинские услуги, а также жилищно-коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе сервиса, опросив 500 человек старше 18 лет.

В то же время почти половина опрошенных Челябинск дорогим городом не считают, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. В 2022 году о дороговизне проживания говорили 24% респондентов, а годом ранее — 28%.

В сравнении с другими крупными городами России, Москва по-прежнему остается лидером по стоимости жизни. За ней следуют Самара и Санкт-Петербург.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. Это при том, что утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше.

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Треть жителей Челябинска считают город дорогим для жизни. Это на 8% больше, чем в 2023 году. Таковы результаты опроса сервиса Superjob. «О том, что Челябинск является дорогим городом, заявили 33% опрошенных. Больше всего кошелек жителей облегчают траты на жилье, проезд, продукты питания, бытовые и медицинские услуги, а также жилищно-коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе сервиса, опросив 500 человек старше 18 лет. В то же время почти половина опрошенных Челябинск дорогим городом не считают, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. В 2022 году о дороговизне проживания говорили 24% респондентов, а годом ранее — 28%. В сравнении с другими крупными городами России, Москва по-прежнему остается лидером по стоимости жизни. За ней следуют Самара и Санкт-Петербург. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. Это при том, что утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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