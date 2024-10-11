Треть жителей Челябинска считают город дорогим для проживания

12 октября 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Челябинцы рассказали о самых крупных тратах своего бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Треть жителей Челябинска считают город дорогим для жизни. Это на 8% больше, чем в 2023 году. Таковы результаты опроса сервиса Superjob. «О том, что Челябинск является дорогим городом, заявили 33% опрошенных. Больше всего кошелек жителей облегчают траты на жилье, проезд, продукты питания, бытовые и медицинские услуги, а также жилищно-коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе сервиса, опросив 500 человек старше 18 лет. В то же время почти половина опрошенных Челябинск дорогим городом не считают, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. В 2022 году о дороговизне проживания говорили 24% респондентов, а годом ранее — 28%. В сравнении с другими крупными городами России, Москва по-прежнему остается лидером по стоимости жизни. За ней следуют Самара и Санкт-Петербург. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. Это при том, что утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Треть жителей Челябинска считают город дорогим для жизни. Это на 8% больше, чем в 2023 году. Таковы результаты опроса сервиса Superjob. «О том, что Челябинск является дорогим городом, заявили 33% опрошенных. Больше всего кошелек жителей облегчают траты на жилье, проезд, продукты питания, бытовые и медицинские услуги, а также жилищно-коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе сервиса, опросив 500 человек старше 18 лет. В то же время почти половина опрошенных Челябинск дорогим городом не считают, а 18% затруднились ответить на этот вопрос. В 2022 году о дороговизне проживания говорили 24% респондентов, а годом ранее — 28%. В сравнении с другими крупными городами России, Москва по-прежнему остается лидером по стоимости жизни. За ней следуют Самара и Санкт-Петербург. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске по мнению горожан размер оплаты труда в городе должен составлять 48 тысяч 400 рублей. Это при том, что утвержденный на территории региона МРОТ вдвое меньше.