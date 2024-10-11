Продюсер Пригожин: певица Валерия намерена уйти со сцены

Российская эстрадная певица Валерия Перфилова намерена завершить карьеру. Об этом сообщил муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.
«Это очень непросто. Это очень тяжело... И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — сказал Пригожин в беседе с «Пятым каналом», комментируя завершение карьеры Валерии.
Продюсер заявил, что новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года. По его словам, завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии, однако тогда композитор Максим Фадеев предложил записать еще один альбом.
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