11 октября 2024

Продюсер Пригожин: певица Валерия намерена уйти со сцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерия планирует выпустить последний альбом в 2025 году
Валерия планирует выпустить последний альбом в 2025 году Фото:

Российская эстрадная певица Валерия Перфилова намерена завершить карьеру. Об этом сообщил муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

«Это очень непросто. Это очень тяжело... И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — сказал Пригожин в беседе с «Пятым каналом», комментируя завершение карьеры Валерии. 

Продюсер заявил, что новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года. По его словам, завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии, однако тогда композитор Максим Фадеев предложил записать еще один альбом.

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Российская эстрадная певица Валерия Перфилова намерена завершить карьеру. Об этом сообщил муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин. «Это очень непросто. Это очень тяжело... И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — сказал Пригожин в беседе с «Пятым каналом», комментируя завершение карьеры Валерии.  Продюсер заявил, что новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года. По его словам, завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии, однако тогда композитор Максим Фадеев предложил записать еще один альбом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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