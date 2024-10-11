На месте пожара в Нефтеюганске работают спасатели
В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 12 октября произошел пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. О возгорании сообщили очевидцы в соцсети.
«Пожар в микрорайоне 11а, 9 дом», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не сообщается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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