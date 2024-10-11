11 октября 2024

В городе ХМАО горит многоквартирный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара в Нефтеюганске работают спасатели
На месте пожара в Нефтеюганске работают спасатели Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 12 октября произошел пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. О возгорании сообщили очевидцы в соцсети.

«Пожар в микрорайоне 11а, 9 дом», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 12 октября произошел пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. О возгорании сообщили очевидцы в соцсети. «Пожар в микрорайоне 11а, 9 дом», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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