11 октября 2024

Россиян предупредили о начислении пени за неоплату ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Потребителей коммунальных услуг предупредили о новой системе начисления пеней Фото:

С 31-го дня просрочки по оплате коммунальных услуг начинают начисляться пени, размер которых определяется как 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки платежа. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки. А при неуплате долга в течение 90 дней, начиная с 91-го дня, ставка пени возрастает до 1/130 от ключевой ставки ЦБ», — процитировало РИА Новости Дмитрия Бондаря.

Также эксперт подчеркнул, что в сентябре 2024 года ключевая ставка составила 19% годовых, что делает ежедневный штраф за неуплату коммунальных услуг значительным. Это может привести к существенному увеличению долга за коммунальные услуги.

Как сообщало URA.RU ранее, россиянам стало невыгодно иметь долги за коммунальные услуги. С сентября 2024 года размер взимаемых госпошлин при взыскании через суд задолженности за ЖКУ вырос в 10 раз.

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С 31-го дня просрочки по оплате коммунальных услуг начинают начисляться пени, размер которых определяется как 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки платежа. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки. А при неуплате долга в течение 90 дней, начиная с 91-го дня, ставка пени возрастает до 1/130 от ключевой ставки ЦБ», — процитировало РИА Новости Дмитрия Бондаря. Также эксперт подчеркнул, что в сентябре 2024 года ключевая ставка составила 19% годовых, что делает ежедневный штраф за неуплату коммунальных услуг значительным. Это может привести к существенному увеличению долга за коммунальные услуги. Как сообщало URA.RU ранее, россиянам стало невыгодно иметь долги за коммунальные услуги. С сентября 2024 года размер взимаемых госпошлин при взыскании через суд задолженности за ЖКУ вырос в 10 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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