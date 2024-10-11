Россиян предупредили о начислении пени за неоплату ЖКХ

С 31-го дня просрочки по оплате коммунальных услуг начинают начисляться пени, размер которых определяется как 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки платежа. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки. А при неуплате долга в течение 90 дней, начиная с 91-го дня, ставка пени возрастает до 1/130 от ключевой ставки ЦБ», — процитировало РИА Новости Дмитрия Бондаря.
Также эксперт подчеркнул, что в сентябре 2024 года ключевая ставка составила 19% годовых, что делает ежедневный штраф за неуплату коммунальных услуг значительным. Это может привести к существенному увеличению долга за коммунальные услуги.
Как сообщало URA.RU ранее, россиянам стало невыгодно иметь долги за коммунальные услуги. С сентября 2024 года размер взимаемых госпошлин при взыскании через суд задолженности за ЖКУ вырос в 10 раз.
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С 31-го дня просрочки по оплате коммунальных услуг начинают начисляться пени, размер которых определяется как 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки платежа. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки. А при неуплате долга в течение 90 дней, начиная с 91-го дня, ставка пени возрастает до 1/130 от ключевой ставки ЦБ», — процитировало РИА Новости Дмитрия Бондаря. Также эксперт подчеркнул, что в сентябре 2024 года ключевая ставка составила 19% годовых, что делает ежедневный штраф за неуплату коммунальных услуг значительным. Это может привести к существенному увеличению долга за коммунальные услуги. Как сообщало URA.RU ранее, россиянам стало невыгодно иметь долги за коммунальные услуги. С сентября 2024 года размер взимаемых госпошлин при взыскании через суд задолженности за ЖКУ вырос в 10 раз.