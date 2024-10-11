Гинцбург: вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми испытать вакцину от рака в рамках клинических исследований. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», — заявил Гинцбург, уточнив, что процедура исследования нового препарата будет отличаться от классических фаз испытаний из-за его индивидуального характера. Его слова приводит ТАСС.
Вакцина против рака разработана совместными усилиями нескольких научных учреждений, включая НИЦ им. Гамалеи, Московский онкологический институт им. Герцена и НМИЦ онкологии им. Блохина. Доклинические испытания вакцины уже завершены, как ранее сообщал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Ранее Гинцбург сообщал, что в 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака. Сейчас их тестируют на мышах, чтобы верифицировать технологию, благодаря которой можно будет полностью уничтожить опухоли и метастазы, передает «Национальная служба новостей».
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