11 октября 2024

Гинцбург: вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди с меланомой могут первыми получить вакцину от рака
Люди с меланомой могут первыми получить вакцину от рака Фото:

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми испытать вакцину от рака в рамках клинических исследований. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», — заявил Гинцбург, уточнив, что процедура исследования нового препарата будет отличаться от классических фаз испытаний из-за его индивидуального характера. Его слова приводит ТАСС.

Вакцина против рака разработана совместными усилиями нескольких научных учреждений, включая НИЦ им. Гамалеи, Московский онкологический институт им. Герцена и НМИЦ онкологии им. Блохина. Доклинические испытания вакцины уже завершены, как ранее сообщал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Ранее Гинцбург сообщал, что в 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака. Сейчас их тестируют на мышах, чтобы верифицировать технологию, благодаря которой можно будет полностью уничтожить опухоли и метастазы, передает «Национальная служба новостей».

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Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми испытать вакцину от рака в рамках клинических исследований. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», — заявил Гинцбург, уточнив, что процедура исследования нового препарата будет отличаться от классических фаз испытаний из-за его индивидуального характера. Его слова приводит ТАСС. Вакцина против рака разработана совместными усилиями нескольких научных учреждений, включая НИЦ им. Гамалеи, Московский онкологический институт им. Герцена и НМИЦ онкологии им. Блохина. Доклинические испытания вакцины уже завершены, как ранее сообщал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Ранее Гинцбург сообщал, что в 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака. Сейчас их тестируют на мышах, чтобы верифицировать технологию, благодаря которой можно будет полностью уничтожить  опухоли и метастазы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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