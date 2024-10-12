Сбитень, чеснок и лимон: какие народные методы лечат простуду

Врач Болибок: простуду быстрее может вылечить сбитень и чеснок

12 октября 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

При простуде важно употреблять чеснок, который обладает антибактериальным действием, заявил Владимир Болибок Фото: Анна Майорова © URA.RU От простуды из народных методов помогает употребление сбитня — горячего напитка из меда, пряностей и трав, цитрусовых и чеснока. Об этом сообщил иммунолог Владимир Болибок, отметив, что обильное питье также помогает при симптомах этого заболевания. «С одной стороны, он [сбитень] обладает разогревающим действием за счет того, что его употребляют горячим, а с другой, пряности вызывают так называемую активную гиперемию, то есть активный прилив крови к носоглотке», — заявил Болибок, добавив, что имбирь в составе сбитня обладает противовоспалительными свойствами. Его слова передает ОТР. Кроме того, врач подчеркнул полезные свойства цитрусовых в борьбе с простудой. Лимоны и апельсины, богатые витаминами, оказывают общеукрепляющее действие на иммунную систему, помогая ей активно противостоять вирусам и бактериям. Владимир Болибок также напомнил о ценности чеснока и лука в сезон простуды, которые содержат фитонциды — вещества с антибактериальным действием, помогающие организму защититься от простудных инфекций. Помимо вышеперечисленных средств, важно не забывать об обильном питье, которое способствует выведению вирусов из организма. Однако иммунолог предупреждает, что это не касается людей с определенными хроническими заболеваниями, например, почечной недостаточностью. В таких случаях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Помимо прочего, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова в сезон простуд посоветовала добавлять в чай мяту и имбирь. Мята приносит пользу не только для дыхания и нервной системы, но и способствует хорошему пищеварению, а также улучшает настроение. Имбирь же эффективен против першения в горле. Казачкова также выделила облепиху, назвав ее «настоящей звездой осеннего сезона», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От простуды из народных методов помогает употребление сбитня — горячего напитка из меда, пряностей и трав, цитрусовых и чеснока. Об этом сообщил иммунолог Владимир Болибок, отметив, что обильное питье также помогает при симптомах этого заболевания. «С одной стороны, он [сбитень] обладает разогревающим действием за счет того, что его употребляют горячим, а с другой, пряности вызывают так называемую активную гиперемию, то есть активный прилив крови к носоглотке», — заявил Болибок, добавив, что имбирь в составе сбитня обладает противовоспалительными свойствами. Его слова передает ОТР. Кроме того, врач подчеркнул полезные свойства цитрусовых в борьбе с простудой. Лимоны и апельсины, богатые витаминами, оказывают общеукрепляющее действие на иммунную систему, помогая ей активно противостоять вирусам и бактериям. Владимир Болибок также напомнил о ценности чеснока и лука в сезон простуды, которые содержат фитонциды — вещества с антибактериальным действием, помогающие организму защититься от простудных инфекций. Помимо вышеперечисленных средств, важно не забывать об обильном питье, которое способствует выведению вирусов из организма. Однако иммунолог предупреждает, что это не касается людей с определенными хроническими заболеваниями, например, почечной недостаточностью. В таких случаях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Помимо прочего, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова в сезон простуд посоветовала добавлять в чай мяту и имбирь. Мята приносит пользу не только для дыхания и нервной системы, но и способствует хорошему пищеварению, а также улучшает настроение. Имбирь же эффективен против першения в горле. Казачкова также выделила облепиху, назвав ее «настоящей звездой осеннего сезона», передает RT.