Forbes: интернет в России будут замедлять «непублично»

В России начнут замедлять интернет-ресурсы «непублично» через внесудебные решения Генпрокуратуры. Соответствующий приказ подготовил Роскомнадзор.
«Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому сможет непублично „замедлять“ любые онлайн-ресурсы через внесудебное решение Генпрокуратуры», — пишет Forbes, ссылаясь на документ. Роскомнадзор усилит контроль над сетью связи, получив право выдавать операторам связи обязательные указания, включая установку технических средств для противодействия угрозам и обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Forbes сообщает, что такое решение позволит Роскомнадзору официально не отчитываться о «замедлении» и блокировки того или иного интернет-ресурса.
Данное решение было принято в связи замедлением Youtube в России. Официального решения о блокировке видеохостинга нет, однако РКН угрожает операторам связи, ускоряющим работу сервиса, лишением лицензий. Эксперты указывают, что власти уже имеют возможность воздействовать на сеть через ТСПУ и обязательные указания, а предложенный приказ РКН лишь формализует существующую практику.
Ранее ведомство заблокировало на территории РФ мессенджер Discord. Причиной стало то, что разработчики кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями нарушали российское законодательство, распространяя сообщения запрещенного характера.
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