Большинство пленных ВСУ оказались мобилизованными из теробороны

В Часовом Яре большая часть пленных бойцов ВСУ являются недавно мобилизованным из частей сил территориальной обороны (ТРО). Также украинские военные через специальный telegram-бот пишут обращения для сдачи в плен ВС РФ, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
«В ходе наступления наши бойцы периодически берут в плен бойцов противника, в основном из числа 300-х [раненых], и их количество небольшое, сами они в плен не сдаются. В основной массе пленные — это недавно мобилизованные из различных частей ТРО», — заявил боец с позывным «Чукча». Его слова передает ТАСС.
Также начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» отметил, что от военнослужащих ВСУ поступают обращения через специально созданный telegram-бот для сдачи в плен, запущенный в конце сентября. По данным разведки, в Часовом Яре все еще присутствует гражданское население, преимущественно в частном секторе и дачных кооперативах западной части города.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что пленные бойцы ВСУ выражают желание получить российское гражданство и не стремятся возвращаться на родину, опасаются повторного направления в зону боевых действий. По его словам, таких случаев становится все больше. Котенок также заявил, что в Донбассе были зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно, передает 360.ru.
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В Часовом Яре большая часть пленных бойцов ВСУ являются недавно мобилизованным из частей сил территориальной обороны (ТРО). Также украинские военные через специальный telegram-бот пишут обращения для сдачи в плен ВС РФ, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. «В ходе наступления наши бойцы периодически берут в плен бойцов противника, в основном из числа 300-х [раненых], и их количество небольшое, сами они в плен не сдаются. В основной массе пленные — это недавно мобилизованные из различных частей ТРО», — заявил боец с позывным «Чукча». Его слова передает ТАСС. Также начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» отметил, что от военнослужащих ВСУ поступают обращения через специально созданный telegram-бот для сдачи в плен, запущенный в конце сентября. По данным разведки, в Часовом Яре все еще присутствует гражданское население, преимущественно в частном секторе и дачных кооперативах западной части города. Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что пленные бойцы ВСУ выражают желание получить российское гражданство и не стремятся возвращаться на родину, опасаются повторного направления в зону боевых действий. По его словам, таких случаев становится все больше. Котенок также заявил, что в Донбассе были зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно, передает 360.ru.