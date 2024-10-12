Baza: погиб брат генерала Минобороны

В Башкортостане погиб брат генерала Минобороны Ивана Горохова Виталий. Во время охоты один из охотников выстрелил ему в голову, не попав в лося. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии. Его застрелил собственный сын», — передает telegram-канал. Трагедия произошла в Мишкинском районе региона, когда группа из пяти мужчин отправилась на охоту на лося.
Среди охотников были три брата и сын одного из них. Во время охоты младший участник, Владимир, сделал выстрел по лосю, который от испуга побежал. При попытке второго выстрела Владимир случайно попал в своего отца, 75-летнего Виталия, который, по предварительным данным, скончался на месте от пулевого ранения в голову. На охоте также присутствовал 70-летний брат погибшего Иван Горохов, который член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
URA.RU отправило запрос в МВД по Башкортостану. На момент публикации материала ответа не поступило.
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В Башкортостане погиб брат генерала Минобороны Ивана Горохова Виталий. Во время охоты один из охотников выстрелил ему в голову, не попав в лося. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии. Его застрелил собственный сын», — передает telegram-канал. Трагедия произошла в Мишкинском районе региона, когда группа из пяти мужчин отправилась на охоту на лося. Среди охотников были три брата и сын одного из них. Во время охоты младший участник, Владимир, сделал выстрел по лосю, который от испуга побежал. При попытке второго выстрела Владимир случайно попал в своего отца, 75-летнего Виталия, который, по предварительным данным, скончался на месте от пулевого ранения в голову. На охоте также присутствовал 70-летний брат погибшего Иван Горохов, который член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. URA.RU отправило запрос в МВД по Башкортостану. На момент публикации материала ответа не поступило.