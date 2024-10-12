Казанский аэропорт перестал отправлять и принимать рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Казани аэропорт приостановил работу
В Казани аэропорт приостановил работу Фото:

Аэропорт в Казани временно перестал отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 8.40 московскому времени», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. О причинах, почему аэропорт приостановил работу, не сообщили.

UPD (10:00 мск): В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений шесть самолетов, летевших в Казань, были перенаправлены в Самару, Ульяновск и Нижнекамск. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт в Казани временно перестал отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко. «Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 8.40 московскому времени», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. О причинах, почему аэропорт приостановил работу, не сообщили. UPD (10:00 мск): В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений шесть самолетов, летевших в Казань, были перенаправлены в Самару, Ульяновск и Нижнекамск. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...