Казанский аэропорт перестал отправлять и принимать рейсы

Аэропорт в Казани временно перестал отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 8.40 московскому времени», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. О причинах, почему аэропорт приостановил работу, не сообщили.
UPD (10:00 мск): В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений шесть самолетов, летевших в Казань, были перенаправлены в Самару, Ульяновск и Нижнекамск. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
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