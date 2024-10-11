В Шадринске прокуратура организовала проверку из-за жалобы вдовы ветерана ВОВ

В Шадринске (Курганская область) прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему холодно в квартире 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители ведомства. URA.RU сообщало об этой проблеме, которая повторяется уже второй год подряд.
«Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Надзорное ведомство принимает меры, направленных на восстановление температурного режима в жилом помещении пожилой женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».
Ранее дочь вдовы ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась на холод в квартире в доме №51 на улице Спартака в Шадринске. На проблему обращали внимание депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров и глава СК России Александр Бастрыкин.
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