В Шадринске прокуратура организовала проверку из-за жалобы вдовы ветерана ВОВ

12 октября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина замерзает в квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему холодно в квартире 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители ведомства. URA.RU сообщало об этой проблеме, которая повторяется уже второй год подряд. «Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Надзорное ведомство принимает меры, направленных на восстановление температурного режима в жилом помещении пожилой женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Ранее дочь вдовы ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась на холод в квартире в доме №51 на улице Спартака в Шадринске. На проблему обращали внимание депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров и глава СК России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске (Курганская область) прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему холодно в квартире 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители ведомства. URA.RU сообщало об этой проблеме, которая повторяется уже второй год подряд. «Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Надзорное ведомство принимает меры, направленных на восстановление температурного режима в жилом помещении пожилой женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Ранее дочь вдовы ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась на холод в квартире в доме №51 на улице Спартака в Шадринске. На проблему обращали внимание депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров и глава СК России Александр Бастрыкин.