11 октября 2024

В Шадринске прокуратура организовала проверку из-за жалобы вдовы ветерана ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилая женщина замерзает в квартире Фото:

В Шадринске (Курганская область) прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему холодно в квартире 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители ведомства. URA.RU сообщало об этой проблеме, которая повторяется уже второй год подряд.

«Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Надзорное ведомство принимает меры, направленных на восстановление температурного режима в жилом помещении пожилой женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».

Ранее дочь вдовы ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась на холод в квартире в доме №51 на улице Спартака в Шадринске. На проблему обращали внимание депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров и глава СК России Александр Бастрыкин.

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В Шадринске (Курганская область) прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему холодно в квартире 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители ведомства. URA.RU сообщало об этой проблеме, которая повторяется уже второй год подряд. «Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Надзорное ведомство принимает меры, направленных на восстановление температурного режима в жилом помещении пожилой женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Ранее дочь вдовы ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась на холод в квартире в доме №51 на улице Спартака в Шадринске. На проблему обращали внимание депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров и глава СК России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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