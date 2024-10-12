«Не нужно устраивать разборки в стиле 90-х»: Татьяна Ким обвинила экс-супруга в краже 37 млрд рублей

Татьяна Ким обвинила экс-мужа в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд рублей

12 октября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Татьяна Ким заявила, что решение о слиянии с Russ было правильным, но забастовка Бакальчука поставила бизнес под угрозу Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (при замужестве Бакальчук) сообщила, что ее бывший муж Владислав Бакальчук из-за забастовки по поводу объединения маркетплейса и Russ поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 млрд рублей. Она также отметила, что слияние с Russ было правильным решением. «Иименно действия Бакальчука вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 миллиардов», — заявила Татьяна Ким в своем telegram-канале . Она также повторила, что ее не нужно ни от кого спасать, решение о слиянии с Russ было правильным. Ким заявила, что текущая ситуация вокруг Wildberries создает напряженность не только внутри компании, но и среди ее партнеров и клиентов. Она также обвинила Владислава Бакальчука в угрозах сотрудникам, организации хакерских атак, нападениях на строящиеся склады и бесконечном потоке жалоб и обвинений. Она призвала решать возникшие проблемы в рамках действующего законодательства и отказаться от методов, характерных для 90-х годов. Ранее Бакальчук подал иск в арбитражный суд Московской области, в котором требует признать недействительными 24 сделки по отчуждению доли в размере 100% уставного капитала ряда компаний, принадлежащих ООО Wildberries, в пользу ООО «РВБ». Истец также просит суд признать недействительной сделку по передаче права администрирования доменного имени WB.RU от Wildberries к ООО «РВБ». Суд оставил заявление Владислава Бакальчука без движения до 7 ноября. Причиной стало отсутствие у истца доказательств надлежащего уведомления другой стороны — компании Wildberries и Татьяны Ким о подаче иска, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (при замужестве Бакальчук) сообщила, что ее бывший муж Владислав Бакальчук из-за забастовки по поводу объединения маркетплейса и Russ поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 млрд рублей. Она также отметила, что слияние с Russ было правильным решением. «Иименно действия Бакальчука вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 миллиардов», — заявила Татьяна Ким в своем telegram-канале. Она также повторила, что ее не нужно ни от кого спасать, решение о слиянии с Russ было правильным. Ким заявила, что текущая ситуация вокруг Wildberries создает напряженность не только внутри компании, но и среди ее партнеров и клиентов. Она также обвинила Владислава Бакальчука в угрозах сотрудникам, организации хакерских атак, нападениях на строящиеся склады и бесконечном потоке жалоб и обвинений. Она призвала решать возникшие проблемы в рамках действующего законодательства и отказаться от методов, характерных для 90-х годов. Ранее Бакальчук подал иск в арбитражный суд Московской области, в котором требует признать недействительными 24 сделки по отчуждению доли в размере 100% уставного капитала ряда компаний, принадлежащих ООО Wildberries, в пользу ООО «РВБ». Истец также просит суд признать недействительной сделку по передаче права администрирования доменного имени WB.RU от Wildberries к ООО «РВБ». Суд оставил заявление Владислава Бакальчука без движения до 7 ноября. Причиной стало отсутствие у истца доказательств надлежащего уведомления другой стороны — компании Wildberries и Татьяны Ким о подаче иска, передает РАПСИ.