11 октября 2024

Пермский хоккеист Мичков дебютировал в США

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Российский форвард выступил за команду из НХЛ
Российский форвард выступил за команду из НХЛ Фото:

Пермский форвард Матвей Мичков дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщили представители команды из США.

«Форвард клуба „Филадельфия Флайерз“ Мичков принимает участие в гостевом матче чемпионата НХЛ против „Ванкувер Кэнакс“, который стал первым для команды в этом сезоне. Он вошел в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей американской команды.

Потенциальная стоимость контракта Мичкова с самым титулованным клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» составляет почти 4,5 млн долларов США. Форвард подписал контракт с клубом на три года. Мичков родился и вырос в Перми. Является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы.

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Пермский форвард Матвей Мичков дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщили представители команды из США. «Форвард клуба „Филадельфия Флайерз“ Мичков принимает участие в гостевом матче чемпионата НХЛ против „Ванкувер Кэнакс“, который стал первым для команды в этом сезоне. Он вошел в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей американской команды. Потенциальная стоимость контракта Мичкова с самым титулованным клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» составляет почти 4,5 млн долларов США. Форвард подписал контракт с клубом на три года. Мичков родился и вырос в Перми. Является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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