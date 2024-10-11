Пермский хоккеист Мичков дебютировал в США

Пермский форвард Матвей Мичков дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщили представители команды из США.
«Форвард клуба „Филадельфия Флайерз“ Мичков принимает участие в гостевом матче чемпионата НХЛ против „Ванкувер Кэнакс“, который стал первым для команды в этом сезоне. Он вошел в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей американской команды.
Потенциальная стоимость контракта Мичкова с самым титулованным клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» составляет почти 4,5 млн долларов США. Форвард подписал контракт с клубом на три года. Мичков родился и вырос в Перми. Является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы.
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