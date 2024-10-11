Развлечения Интересное Губернатор Текслер открыл в Челябинске женский форум 12 октября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 + Форум «Стальное кружево Урала» будет проходить 12 и 13 октября в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женский форум «Стальное кружево Урала» начал свою работу в полдень 12 октября в Челябинске. Мероприятие открыл губернатор региона Алексей Текслер и его супруга Ирина. «Это заметное событие федерального и международного масштаба. Форум востребован и интересен жительницам Челябинской области, работающим в разных профессиональных областях. Но чем бы ни занималась женщина, прежде всего она остается душой семьи, главной созидательной силой, которая дает жизнь и дарит любовь», — отметил Алексей Текслер. Первая леди Челябинской области Ирина Текслер также приветствовала гостей. Она поблагодарила пришедших на мероприятие, отметив, что, объединившись, женское сообщество может достичь больших результатов. Форум посвящен Году семьи. В 2024 году он стал открытым для всех желающих. Тема «Время выбирает нас. Действуй!» призвана стимулировать женщин к активному участию в социальных и общественных инициативах. Приглашенными гостями стали десятки экспертов из разных областей. В их числе бизнес-тренер Нина Зверева, эксперт по стилю Катя Гершуни, радиоведущая Тутта Ларсен. Спикеры со всей страны проводят круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Как ранее сообщало URA.RU, участницам предлагают получить консультации, обратиться за защитой прав, узнать бизнес-кейсы. Кроме того, организаторы представят мероприятия, посвященные красоте, стилю и балансу между личной жизнью и работой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Женский форум «Стальное кружево Урала» начал свою работу в полдень 12 октября в Челябинске. Мероприятие открыл губернатор региона Алексей Текслер и его супруга Ирина. «Это заметное событие федерального и международного масштаба. Форум востребован и интересен жительницам Челябинской области, работающим в разных профессиональных областях. Но чем бы ни занималась женщина, прежде всего она остается душой семьи, главной созидательной силой, которая дает жизнь и дарит любовь», — отметил Алексей Текслер. Первая леди Челябинской области Ирина Текслер также приветствовала гостей. Она поблагодарила пришедших на мероприятие, отметив, что, объединившись, женское сообщество может достичь больших результатов. Форум посвящен Году семьи. В 2024 году он стал открытым для всех желающих. Тема «Время выбирает нас. Действуй!» призвана стимулировать женщин к активному участию в социальных и общественных инициативах. Приглашенными гостями стали десятки экспертов из разных областей. В их числе бизнес-тренер Нина Зверева, эксперт по стилю Катя Гершуни, радиоведущая Тутта Ларсен. Спикеры со всей страны проводят круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Как ранее сообщало URA.RU, участницам предлагают получить консультации, обратиться за защитой прав, узнать бизнес-кейсы. Кроме того, организаторы представят мероприятия, посвященные красоте, стилю и балансу между личной жизнью и работой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям