08 июня 2024

Пушков: Россия не может принять мир «по-американски»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА "Россия сегодня". Москва, пушков алексей
Пушков считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются последствиями «мира по-американски» Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Россия не может принять мир «по-американски», потому что это попытка создания параллельного международного права. Многие другие государства видят это и хотят следовать за Россией. Об этом на пленарной сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» заявил председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Россия не может поддерживать мир „по-американски“. Глобальное большинство нас поддерживает, потому что оно видит проблемы», — сказал Пушков. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Пушков уточнил, что «мир под руководством США» продлился 15 лет с момента распада Советского Союза. Тогда, по его словам, Россия «была слаба», Китай не был так силен, поэтому случился «однополярный момент». «Мы были готовы это принять, играли в эту игру, потому что у нас был период выживания», — сказал он.

При этом, как указал Пушков, США использовали эти 15 лет на войну в Югославии, Афганистане и Ираке. В том числе доставили большое количество проблем Кубе, Никарагуа, Сирии, Ливии и другим странам. Он также считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются «последствиями мира по-американски».

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Россия не может принять мир «по-американски», потому что это попытка создания параллельного международного права. Многие другие государства видят это и хотят следовать за Россией. Об этом на пленарной сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» заявил председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Россия не может поддерживать мир „по-американски“. Глобальное большинство нас поддерживает, потому что оно видит проблемы», — сказал Пушков. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Пушков уточнил, что «мир под руководством США» продлился 15 лет с момента распада Советского Союза. Тогда, по его словам, Россия «была слаба», Китай не был так силен, поэтому случился «однополярный момент». «Мы были готовы это принять, играли в эту игру, потому что у нас был период выживания», — сказал он. При этом, как указал Пушков, США использовали эти 15 лет на войну в Югославии, Афганистане и Ираке. В том числе доставили большое количество проблем Кубе, Никарагуа, Сирии, Ливии и другим странам. Он также считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются «последствиями мира по-американски».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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