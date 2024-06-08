Пушков: Россия не может принять мир «по-американски»

08 июня 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Пушков считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются последствиями «мира по-американски» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Россия не может принять мир «по-американски», потому что это попытка создания параллельного международного права. Многие другие государства видят это и хотят следовать за Россией. Об этом на пленарной сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» заявил председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Россия не может поддерживать мир „по-американски“. Глобальное большинство нас поддерживает, потому что оно видит проблемы», — сказал Пушков. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Пушков уточнил, что «мир под руководством США» продлился 15 лет с момента распада Советского Союза. Тогда, по его словам, Россия «была слаба», Китай не был так силен, поэтому случился «однополярный момент». «Мы были готовы это принять, играли в эту игру, потому что у нас был период выживания», — сказал он. При этом, как указал Пушков, США использовали эти 15 лет на войну в Югославии, Афганистане и Ираке. В том числе доставили большое количество проблем Кубе, Никарагуа, Сирии, Ливии и другим странам. Он также считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются «последствиями мира по-американски». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не может принять мир «по-американски», потому что это попытка создания параллельного международного права. Многие другие государства видят это и хотят следовать за Россией. Об этом на пленарной сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» заявил председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Россия не может поддерживать мир „по-американски“. Глобальное большинство нас поддерживает, потому что оно видит проблемы», — сказал Пушков. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Пушков уточнил, что «мир под руководством США» продлился 15 лет с момента распада Советского Союза. Тогда, по его словам, Россия «была слаба», Китай не был так силен, поэтому случился «однополярный момент». «Мы были готовы это принять, играли в эту игру, потому что у нас был период выживания», — сказал он. При этом, как указал Пушков, США использовали эти 15 лет на войну в Югославии, Афганистане и Ираке. В том числе доставили большое количество проблем Кубе, Никарагуа, Сирии, Ливии и другим странам. Он также считает, что новый виток палестино-израильского конфликта, украинский кризис и другие современные противостояния являются «последствиями мира по-американски».