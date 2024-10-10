10 октября 2024

В Екатеринбурге сорвалось многочасовое шоу легенд 90-х

В Екатеринбурге отменили «Супердискотеку 90-х Радио Рекорд»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, концерт, зрители, съемка на смартофон
Послушать звезд 90-х можно будет только в октябре Фото:

В Екатеринбурге внезапно отменили обещанное многочасовое шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд» в «МТС Live Холл». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Дорогие друзья, к сожалению, „Супердискотека 90-х Радио Рекорд“, которая была запланирована на 3 ноября 2024 года, отменена по независящим от нас причинам», — пишут организаторы. Радовать песнями публику планировали культовые артисты: «Кар-Мэн», Юля Волкова (бывшая участница t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», золотой состав «Стрелок», Игорек и МС Жан.

При этом аналогичное мероприятие пройдет уже в ближайшие выходные. 12 октября в ДИВС устроят фестиваль «Дискач 90-х», где выступят Лена Катина (экс-солистка t.A.T.u.), «Фактор 2», Plazma, «Акула», «Краски», «Динамит», те же «Отпетые мошенники» и Юлия Беретта из «Стрелок».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге внезапно отменили обещанное многочасовое шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд» в «МТС Live Холл». Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Дорогие друзья, к сожалению, „Супердискотека 90-х Радио Рекорд“, которая была запланирована на 3 ноября 2024 года, отменена по независящим от нас причинам», — пишут организаторы. Радовать песнями публику планировали культовые артисты: «Кар-Мэн», Юля Волкова (бывшая участница t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», золотой состав «Стрелок», Игорек и МС Жан. При этом аналогичное мероприятие пройдет уже в ближайшие выходные. 12 октября в ДИВС устроят фестиваль «Дискач 90-х», где выступят Лена Катина (экс-солистка t.A.T.u.), «Фактор 2», Plazma, «Акула», «Краски», «Динамит», те же «Отпетые мошенники» и Юлия Беретта из «Стрелок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...