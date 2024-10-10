В Екатеринбурге сорвалось многочасовое шоу легенд 90-х

В Екатеринбурге отменили «Супердискотеку 90-х Радио Рекорд»

11 октября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Послушать звезд 90-х можно будет только в октябре Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге внезапно отменили обещанное многочасовое шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд» в «МТС Live Холл». Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Дорогие друзья, к сожалению, „Супердискотека 90-х Радио Рекорд“, которая была запланирована на 3 ноября 2024 года, отменена по независящим от нас причинам», — пишут организаторы. Радовать песнями публику планировали культовые артисты: «Кар-Мэн», Юля Волкова (бывшая участница t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», золотой состав «Стрелок», Игорек и МС Жан. При этом аналогичное мероприятие пройдет уже в ближайшие выходные. 12 октября в ДИВС устроят фестиваль «Дискач 90-х», где выступят Лена Катина (экс-солистка t.A.T.u.), «Фактор 2», Plazma, «Акула», «Краски», «Динамит», те же «Отпетые мошенники» и Юлия Беретта из «Стрелок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге внезапно отменили обещанное многочасовое шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд» в «МТС Live Холл». Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Дорогие друзья, к сожалению, „Супердискотека 90-х Радио Рекорд“, которая была запланирована на 3 ноября 2024 года, отменена по независящим от нас причинам», — пишут организаторы. Радовать песнями публику планировали культовые артисты: «Кар-Мэн», Юля Волкова (бывшая участница t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», золотой состав «Стрелок», Игорек и МС Жан. При этом аналогичное мероприятие пройдет уже в ближайшие выходные. 12 октября в ДИВС устроят фестиваль «Дискач 90-х», где выступят Лена Катина (экс-солистка t.A.T.u.), «Фактор 2», Plazma, «Акула», «Краски», «Динамит», те же «Отпетые мошенники» и Юлия Беретта из «Стрелок».