Спецназ нагрянул к чиновникам Екатеринбурга, возбуждено уголовное дело

СК расследует хищения при уборке Орджоникидзевского района Екатеринбурга

12 октября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Об оперативно следственных мероприятиях с участием ОМОНа стало известно только сейчас Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет расследует уголовное дело по факту вероятного мошенничества при уборке дорог в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, по этому поводу в префектуре, а также на территории районного дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) проводились обыски с привлечением спецназа. Бесфигурантное уголовное дело — по статье 159 УК РФ («мошенничество») — возбудили по материалам прокуратуры и городской Счетной палаты. «Установлены факты хищения бюджетных средств (не меньше миллиона рублей) в 2023—2024 годах должностными лицами ДЭУ при выполнении муниципального задания», — уточнил первый источник. По его данным, «были обыски в администрации района и дома у [замглавы района Алексея] Говорухи». Другой источник уточнил, что оперативно-следственные мероприятия прошли еще в августе. «В администрацию, а именно в кабинет Говорухи (дома у него силовиков не было), действительно приходил ОМОН. В это же время две другие оперативные группы работали в ДЭУ и у подрядчика, которому ДЭУ якобы переплатила за работы (700 или 800 тысяч рублей). Однако на самом деле подрядчику вообще недоплатили», — поделился собеседник. Он также утверждает, что в администрации района и ДЭУ следователям дали необходимые пояснения, «и с тех пор никаких действий не было». «Только директор ДЭУ [Денис Крашенников] сходил на допрос — и все», — добавил источник. По словам третьего собеседника URA.RU, «такие же вялотекущие дела уже по два-три года расследуются в других районах». В СУ СКР по Свердловской области направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту вероятного мошенничества при уборке дорог в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, по этому поводу в префектуре, а также на территории районного дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) проводились обыски с привлечением спецназа. Бесфигурантное уголовное дело — по статье 159 УК РФ («мошенничество») — возбудили по материалам прокуратуры и городской Счетной палаты. «Установлены факты хищения бюджетных средств (не меньше миллиона рублей) в 2023—2024 годах должностными лицами ДЭУ при выполнении муниципального задания», — уточнил первый источник. По его данным, «были обыски в администрации района и дома у [замглавы района Алексея] Говорухи». Другой источник уточнил, что оперативно-следственные мероприятия прошли еще в августе. «В администрацию, а именно в кабинет Говорухи (дома у него силовиков не было), действительно приходил ОМОН. В это же время две другие оперативные группы работали в ДЭУ и у подрядчика, которому ДЭУ якобы переплатила за работы (700 или 800 тысяч рублей). Однако на самом деле подрядчику вообще недоплатили», — поделился собеседник. Он также утверждает, что в администрации района и ДЭУ следователям дали необходимые пояснения, «и с тех пор никаких действий не было». «Только директор ДЭУ [Денис Крашенников] сходил на допрос — и все», — добавил источник. По словам третьего собеседника URA.RU, «такие же вялотекущие дела уже по два-три года расследуются в других районах». В СУ СКР по Свердловской области направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается.