11 октября 2024

Челябинцев отправят под суд за тысячи пачек сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, служебная собака, полиция
Купившим табак для перепродажи челябинцам грозит уголовное наказание Фото:

В Озерске Челябинской области полиция изъяла более пяти тысяч пачек немаркированного табака. Приблизительная стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«При обыске в квартире 59-летнего местного жителя были найдены более трех тысяч пачек сигарет без марок на сумму около 400 тысяч рублей. Он приобрел их для перепродажи», — сообщили в областном главке.

У другого жителя города в гараже и автомобиле полицейские также обнаружили более двух тысяч пачек сигарет стоимостью около 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела за хранение немаркированного табака в целях сбыта. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее в Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские изъяли более десяти тысяч пачек сигарет. На них отсутствовали акцизные марки.

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В Озерске Челябинской области полиция изъяла более пяти тысяч пачек немаркированного табака. Приблизительная стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «При обыске в квартире 59-летнего местного жителя были найдены более трех тысяч пачек сигарет без марок на сумму около 400 тысяч рублей. Он приобрел их для перепродажи», — сообщили в областном главке. У другого жителя города в гараже и автомобиле полицейские также обнаружили более двух тысяч пачек сигарет стоимостью около 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела за хранение немаркированного табака в целях сбыта. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее в Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские изъяли более десяти тысяч пачек сигарет. На них отсутствовали акцизные марки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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