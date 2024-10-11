Челябинцев отправят под суд за тысячи пачек сигарет

12 октября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Купившим табак для перепродажи челябинцам грозит уголовное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области полиция изъяла более пяти тысяч пачек немаркированного табака. Приблизительная стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «При обыске в квартире 59-летнего местного жителя были найдены более трех тысяч пачек сигарет без марок на сумму около 400 тысяч рублей. Он приобрел их для перепродажи», — сообщили в областном главке. У другого жителя города в гараже и автомобиле полицейские также обнаружили более двух тысяч пачек сигарет стоимостью около 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела за хранение немаркированного табака в целях сбыта. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее в Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские изъяли более десяти тысяч пачек сигарет. На них отсутствовали акцизные марки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске Челябинской области полиция изъяла более пяти тысяч пачек немаркированного табака. Приблизительная стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «При обыске в квартире 59-летнего местного жителя были найдены более трех тысяч пачек сигарет без марок на сумму около 400 тысяч рублей. Он приобрел их для перепродажи», — сообщили в областном главке. У другого жителя города в гараже и автомобиле полицейские также обнаружили более двух тысяч пачек сигарет стоимостью около 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела за хранение немаркированного табака в целях сбыта. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее в Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские изъяли более десяти тысяч пачек сигарет. На них отсутствовали акцизные марки.