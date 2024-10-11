Челябинцев отправят под суд за тысячи пачек сигарет

В Озерске Челябинской области полиция изъяла более пяти тысяч пачек немаркированного табака. Приблизительная стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«При обыске в квартире 59-летнего местного жителя были найдены более трех тысяч пачек сигарет без марок на сумму около 400 тысяч рублей. Он приобрел их для перепродажи», — сообщили в областном главке.
У другого жителя города в гараже и автомобиле полицейские также обнаружили более двух тысяч пачек сигарет стоимостью около 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела за хранение немаркированного табака в целях сбыта. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Ранее в Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские изъяли более десяти тысяч пачек сигарет. На них отсутствовали акцизные марки.
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