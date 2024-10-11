11 октября 2024

Пермская прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии в Лысьве

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверяет работу пермских коммунальщиков
Прокуратура проверяет работу пермских коммунальщиков Фото:

Прокуратура Пермского края ищет причины, из-за которых жители домов в Лысьве остались без водоснабжения. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения на территории Лысьвы. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и МКП МО „Лысьвенский водоканал“, — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что уже проведено заседание КЧС с участием руководства городской прокуратуры. По предварительной информации, вода в домах пропала из-за прорыва на водопроводе, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией в Лысьве. Авария на городском водопроводе произошла 12 октября на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четырех социально значимых объектов, в том числе школы и детсада. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы, отметил Махонин.

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Прокуратура Пермского края ищет причины, из-за которых жители домов в Лысьве остались без водоснабжения. Об этом сообщили представители надзорного ведомства. «Органами прокуратуры края организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения на территории Лысьвы. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и МКП МО „Лысьвенский водоканал“, — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что уже проведено заседание КЧС с участием руководства городской прокуратуры. По предварительной информации, вода в домах пропала из-за прорыва на водопроводе, отметили в ведомстве. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией в Лысьве. Авария на городском водопроводе произошла 12 октября на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четырех социально значимых объектов, в том числе школы и детсада. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы, отметил Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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