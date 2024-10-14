Увеличилось число отравившихся в школе Екатеринбурга

Число отравившихся в екатеринбургской школе №79 увеличилось до 32 человек

14 октября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

У заболевших диагностировали норовирус (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество отравившихся учеников в екатеринбургской школе №79 Академического района увеличилось с 20 до 32 человек. У пострадавших выявили норовирус первого типа. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «На данный момент из лечебных организаций поступила информация о 32 заболевших. Новые случаи выявлены при активном взаимодействии медработников и сотрудников Роспотребнадзора с семьями учащихся», — следует из сообщения. Отмечается, что норовирус первого типа диагностировали у повара и заболевших школьников. «То есть распространение инфекции могло стать следствием нарушения санэпидрежима на пищеблоке при носительстве возбудителя сотрудниками столовой», — добавили в РПН. Об отравлении стало известно 12 октября. На тот момент с болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. URA.RU уже сообщало о том, что причиной массового заболевания мог стать вирус у повара, готовившего еду детям. После отравления школу перевели на дистант, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество отравившихся учеников в екатеринбургской школе №79 Академического района увеличилось с 20 до 32 человек. У пострадавших выявили норовирус первого типа. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «На данный момент из лечебных организаций поступила информация о 32 заболевших. Новые случаи выявлены при активном взаимодействии медработников и сотрудников Роспотребнадзора с семьями учащихся», — следует из сообщения. Отмечается, что норовирус первого типа диагностировали у повара и заболевших школьников. «То есть распространение инфекции могло стать следствием нарушения санэпидрежима на пищеблоке при носительстве возбудителя сотрудниками столовой», — добавили в РПН. Об отравлении стало известно 12 октября. На тот момент с болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. URA.RU уже сообщало о том, что причиной массового заболевания мог стать вирус у повара, готовившего еду детям. После отравления школу перевели на дистант, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.