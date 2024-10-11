11 октября 2024

Стая бездомных собак напала на девушку у детского сада в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки порвали одежду девушки и искусали ей ноги
Собаки порвали одежду девушки и искусали ей ноги Фото:

В Екатеринбурге у детского сада № 550 на улице Советской стая собак напала на девушку, которая возвращалась домой вместе с маленьким щенком породы мальтипу. Псы разорвали ее одежду и искусали ей ноги, сообщила пострадавшая.

«Кристина проводила ребенка в школу и возвращалась с мальтипу на привязи домой. Возле детского сада на Советской на неё кинулась злая бродяга. На лай прибежали еще пять–шесть псов. Девушка подняла питомца на руки — боялась, что загрызут», — рассказала девушка telegram-каналу Ural Mash.

Спасла женщину жительница одного из ближайших домов, которая выбежала из здания с палкой и отогнала бродячих псов. Пострадавшей до конца года будут ставить уколы от бешенства. По ее словам, по ночам она плачет, вспоминая нападение.

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В Екатеринбурге у детского сада № 550 на улице Советской стая собак напала на девушку, которая возвращалась домой вместе с маленьким щенком породы мальтипу. Псы разорвали ее одежду и искусали ей ноги, сообщила пострадавшая. «Кристина проводила ребенка в школу и возвращалась с мальтипу на привязи домой. Возле детского сада на Советской на неё кинулась злая бродяга. На лай прибежали еще пять–шесть псов. Девушка подняла питомца на руки — боялась, что загрызут», — рассказала девушка telegram-каналу Ural Mash. Спасла женщину жительница одного из ближайших домов, которая выбежала из здания с палкой и отогнала бродячих псов. Пострадавшей до конца года будут ставить уколы от бешенства. По ее словам, по ночам она плачет, вспоминая нападение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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