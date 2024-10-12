Экс-тренер Бетербиева назвал секрет побед чемпиона мира по боксу

Тренер Романчук: религия и дисциплина помогли Бетербиеву стать чемпионом

12 октября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Бывший тренер Артура Бетербиева рассказал о секретах побед чемпиона мира по боксу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший тренер чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева Михаил Романчук из Магнитогорска рассказал о тренировках спортсмена в середине 2000-х. По его словам, молодой человек был дисциплинирован и религиозен. Об этом наставник рассказал в интервью youtube-каналу «Ушатайка». «Что мне всегда нравилось, у него было три составляющих для достижения результата. Он ел, спал, тренировался. А еще он весьма религиозный человек. Он с [российским боксером-любителем] Исламом Тимурзиевым в мечеть всегда ходил. Я всегда так график тренировок составлял, чтобы они успевали посетить мечеть», — поделился Романчук, который тренировал будущего чемпиона в магнитогорском клубе «Ринг Магнитки» с 2005 по 2007 год. В 2007-м Бетербиев стал серебряным призером чемпионата мира. Бывший тренер отметил, что Бетербиев не проявлял интерес к телевизионным программам, а записи боев смотрел с интересом — перенимая опыт и изучая тактику других спортсменов. Он также отметил любовь боксера к тяжелой атлетике. Спортсмен часто делал упражнения со штангой, что положительно сказалось на силе удара. Как сообщало URA.RU ранее, 12 октября в Эр-Рияде пройдет бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Предстоящий поединок считают одним из самых зрелищных событий в мире бокса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший тренер чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева Михаил Романчук из Магнитогорска рассказал о тренировках спортсмена в середине 2000-х. По его словам, молодой человек был дисциплинирован и религиозен. Об этом наставник рассказал в интервью youtube-каналу «Ушатайка». «Что мне всегда нравилось, у него было три составляющих для достижения результата. Он ел, спал, тренировался. А еще он весьма религиозный человек. Он с [российским боксером-любителем] Исламом Тимурзиевым в мечеть всегда ходил. Я всегда так график тренировок составлял, чтобы они успевали посетить мечеть», — поделился Романчук, который тренировал будущего чемпиона в магнитогорском клубе «Ринг Магнитки» с 2005 по 2007 год. В 2007-м Бетербиев стал серебряным призером чемпионата мира. Бывший тренер отметил, что Бетербиев не проявлял интерес к телевизионным программам, а записи боев смотрел с интересом — перенимая опыт и изучая тактику других спортсменов. Он также отметил любовь боксера к тяжелой атлетике. Спортсмен часто делал упражнения со штангой, что положительно сказалось на силе удара. Как сообщало URA.RU ранее, 12 октября в Эр-Рияде пройдет бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Предстоящий поединок считают одним из самых зрелищных событий в мире бокса.