MWM: «Искандер» уничтожил «ценный груз» для ВСУ из Панамы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» российским «Искандером» при ударе по порту Одессы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный комплекс «Искандер», ударивший на прошлой неделе по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, уничтожил «очень ценный груз». Информацию об этом передает американский военный журнал Military Watch Magazine.

«Удар с использованием российской баллистической ракетной системы „Искандер-М“ поразил контейнеровоз под флагом Панамы, который, согласно многочисленным сообщениям, перевозил вооружение из румынского порта Констанца в украинский город Одесса. В результате атаки был уничтожен очень ценный груз», — пишут журналисты MWM, не уточняя подробности. По данным издания, вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера, что привело к семи жертвам со стороны армии Украины.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский военный комплекс «Искандер», ударивший на прошлой неделе по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, уничтожил «очень ценный груз». Информацию об этом передает американский военный журнал Military Watch Magazine. «Удар с использованием российской баллистической ракетной системы „Искандер-М“ поразил контейнеровоз под флагом Панамы, который, согласно многочисленным сообщениям, перевозил вооружение из румынского порта Констанца в украинский город Одесса. В результате атаки был уничтожен очень ценный груз», — пишут журналисты MWM, не уточняя подробности. По данным издания, вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера, что привело к семи жертвам со стороны армии Украины. «Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...