MWM: «Искандер» уничтожил «ценный груз» для ВСУ из Панамы

12 октября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» российским «Искандером» при ударе по порту Одессы Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный комплекс «Искандер», ударивший на прошлой неделе по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, уничтожил «очень ценный груз». Информацию об этом передает американский военный журнал Military Watch Magazine. «Удар с использованием российской баллистической ракетной системы „Искандер-М“ поразил контейнеровоз под флагом Панамы, который, согласно многочисленным сообщениям, перевозил вооружение из румынского порта Констанца в украинский город Одесса. В результате атаки был уничтожен очень ценный груз», — пишут журналисты MWM, не уточняя подробности. По данным издания, вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера, что привело к семи жертвам со стороны армии Украины. «Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный комплекс «Искандер», ударивший на прошлой неделе по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, уничтожил «очень ценный груз». Информацию об этом передает американский военный журнал Military Watch Magazine. «Удар с использованием российской баллистической ракетной системы „Искандер-М“ поразил контейнеровоз под флагом Панамы, который, согласно многочисленным сообщениям, перевозил вооружение из румынского порта Констанца в украинский город Одесса. В результате атаки был уничтожен очень ценный груз», — пишут журналисты MWM, не уточняя подробности. По данным издания, вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера, что привело к семи жертвам со стороны армии Украины. «Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров.