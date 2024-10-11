11 октября 2024

Глава 100-миллиардного фонда правительства ХМАО уступит пост топ-чиновнику. Инсайд

Директор Фонда развития Югры Колупаев уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Колупаев уступает пост руководителя Фонда развития Югры влиятельному чиновнику
Роман Колупаев уступает пост руководителя Фонда развития Югры влиятельному чиновнику Фото:
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Глава правительственного «Фонда развития Югры» с оборотом в 100 миллиардов рублей Роман Колупаев уходит в отставку. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что он освобождает кресло для одного из топ-чиновников ХМАО, уволенных в связи со сменой правительства, и называют одним из возможных кандидатов на эту должность фамилию вице-губернатора Сергея Черняева, курирующего департаменты промышленности и недропользования,

«Директор правительственного фонда развития Югры с оборотом в 100 миллиардов рублей Колупаев уходит в отставку. В кулуарах говорят, что освобождает кресло для одного из топ-чиновников ХМАО, уволенных в связи со сменой правительства. Предположительно, фонд может возглавить замгубернатора Черняев, если глава региона Руслан Кухарук решит не продлевать его полномочия в новом составе правительства», — прокомментировал инсайдер.

Колупаев в разговоре с журналистом агентства подтвердил отставку, но новое место работы раскрывать отказался. На вопрос, уходит ли он в депэкономразвития заместителем директора (такие слухи распространяются сейчас в югорском правительстве) он уточнил, что не планировал переходить в депэконом. «У меня другая работа будет. Но, может, я пока просто не в курсе. Пока только прошла директива о досрочном сложении полномочий», — уточнил Колупаев.

Дозвониться до замгубернатора Черняева не удалось. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Черняев может оказаться в черном списке замгубернаторов ХМАО, с которыми Кухарук решит не продлевать контракт. Причиной называют громкое уголовное дело, в котором фигурирует подконтрольный топ-чиновнику директор «Полярного кварца» и УК «Промышленные парки Югры», которого подозревают в коррупции.

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Глава правительственного «Фонда развития Югры» с оборотом в 100 миллиардов рублей Роман Колупаев уходит в отставку. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что он освобождает кресло для одного из топ-чиновников ХМАО, уволенных в связи со сменой правительства, и называют одним из возможных кандидатов на эту должность фамилию вице-губернатора Сергея Черняева, курирующего департаменты промышленности и недропользования, «Директор правительственного фонда развития Югры с оборотом в 100 миллиардов рублей Колупаев уходит в отставку. В кулуарах говорят, что освобождает кресло для одного из топ-чиновников ХМАО, уволенных в связи со сменой правительства. Предположительно, фонд может возглавить замгубернатора Черняев, если глава региона Руслан Кухарук решит не продлевать его полномочия в новом составе правительства», — прокомментировал инсайдер. Колупаев в разговоре с журналистом агентства подтвердил отставку, но новое место работы раскрывать отказался. На вопрос, уходит ли он в депэкономразвития заместителем директора (такие слухи распространяются сейчас в югорском правительстве) он уточнил, что не планировал переходить в депэконом. «У меня другая работа будет. Но, может, я пока просто не в курсе. Пока только прошла директива о досрочном сложении полномочий», — уточнил Колупаев. Дозвониться до замгубернатора Черняева не удалось. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Черняев может оказаться в черном списке замгубернаторов ХМАО, с которыми Кухарук решит не продлевать контракт. Причиной называют громкое уголовное дело, в котором фигурирует подконтрольный топ-чиновнику директор «Полярного кварца» и УК «Промышленные парки Югры», которого подозревают в коррупции.
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