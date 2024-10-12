Кадыров взял ситуацию с пожаром на АЗС в Грозном под личный контроль

12 октября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Кадыров взял ситуацию со взрывом на АЗС в Грозном под личный контроль Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с взорвавшейся в Грозном АЗС «Лидер». По его словам, всех виновных привлекут к ответственности. Известно, что мэр Грозного — политический деятель Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров. «Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сообщил Кадыров. Об этом глава Чечни заявил в своем telegram-канале . Мэр Грозного — это родственник Кадырова. Ранее на автозаправочной станции в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, в результате которого погибли четыре человека. Пожарные и спасательные службы локализовали возгорание, и в настоящее время проводятся работы по разбору завалов. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с взорвавшейся в Грозном АЗС «Лидер». По его словам, всех виновных привлекут к ответственности. Известно, что мэр Грозного — политический деятель Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров. «Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сообщил Кадыров. Об этом глава Чечни заявил в своем telegram-канале. Мэр Грозного — это родственник Кадырова. Ранее на автозаправочной станции в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, в результате которого погибли четыре человека. Пожарные и спасательные службы локализовали возгорание, и в настоящее время проводятся работы по разбору завалов. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.