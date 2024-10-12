Кадыров взял ситуацию с пожаром на АЗС в Грозном под личный контроль

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Глава Чечни Кадыров взял ситуацию со взрывом на АЗС в Грозном под личный контроль Фото:
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В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с взорвавшейся в Грозном АЗС «Лидер». По его словам, всех виновных привлекут к ответственности. Известно, что мэр Грозного — политический деятель Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сообщил Кадыров. Об этом глава Чечни заявил в своем telegram-канале. Мэр Грозного — это родственник Кадырова.

Ранее на автозаправочной станции в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, в результате которого погибли четыре человека. Пожарные и спасательные службы локализовали возгорание, и в настоящее время проводятся работы по разбору завалов. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с взорвавшейся в Грозном АЗС «Лидер». По его словам, всех виновных привлекут к ответственности. Известно, что мэр Грозного — политический деятель Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров. «Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сообщил Кадыров. Об этом глава Чечни заявил в своем telegram-канале. Мэр Грозного — это родственник Кадырова. Ранее на автозаправочной станции в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, в результате которого погибли четыре человека. Пожарные и спасательные службы локализовали возгорание, и в настоящее время проводятся работы по разбору завалов. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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