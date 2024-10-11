11 октября 2024

«Влетел в салон»: пьяная челябинка насмерть сбила дорожника. Фото

Пьяная челябинка насмерть сбила дорожника в Башкортостане
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Сбившая дорожника челябинка оказалась пьяна Фото:

На трассе М5 в районе Башкортостана 12 октября жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего. Удар был такой силы, что мужчина оказался в салоне автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции республики.

«35-летняя жительница Челябинской области за рулем „Киа Спектра“ совершила наезд на 49-летнего дорожника и съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что пешеход влетел в салон», — прокомментировали в ведомстве.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель оказалась пьяна: освидетельствование показало 0,857 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нарушительницу задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Башкортостане пьяная челябинка сбила дорожного рабочего. Мужчина скончался
В Башкортостане пьяная челябинка сбила дорожного рабочего. Мужчина скончался

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На трассе М5 в районе Башкортостана 12 октября жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего. Удар был такой силы, что мужчина оказался в салоне автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции республики. «35-летняя жительница Челябинской области за рулем „Киа Спектра“ совершила наезд на 49-летнего дорожника и съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что пешеход влетел в салон», — прокомментировали в ведомстве. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель оказалась пьяна: освидетельствование показало 0,857 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нарушительницу задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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