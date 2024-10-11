На трассе М5 в районе Башкортостана 12 октября жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего. Удар был такой силы, что мужчина оказался в салоне автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции республики.
«35-летняя жительница Челябинской области за рулем „Киа Спектра“ совершила наезд на 49-летнего дорожника и съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что пешеход влетел в салон», — прокомментировали в ведомстве.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель оказалась пьяна: освидетельствование показало 0,857 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нарушительницу задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!