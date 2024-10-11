Самолет «Уральских авиалиний» сделал пять кругов в воздухе и вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 12 октября вылетел из аэропорта Домодедово в Москве спустя час после вылета — рейс сделал пять кругов и приземлился в той же воздушной гавани. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что в самолете заметили неисправность одной из систем.
«На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили в авиакомпании.
Самолет Airbus A320 рейса U6 1367 Москва, который должен был вылететь во Владикавказ, взлетел в 14:45 и позже вернулся. По информации авиакомпании, посадка прошла благополучно. На сайте воздушной гавани подробные сведения о рейсе недоступны.
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