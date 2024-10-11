Жители Кургана массово отправились на шиномонтаж, чтобы поставить зимние покрышки на автомобили. Из-за этого образовалась огромная очередь. Об этом сообщили горожане.
«Такая большая очередь образовалась на шиномонтаж в Заозерном микрорайоне», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Ранее курганцы устроили ажиотаж при онлайн-записи на шиномонтаж. Одна из горожанок уточнила, что замена резины диаметром 16 обошлась ей в 2600 рублей. В других мастерских цены могли быть и дешевле — от 2000 рублей. Но онлайн-записи там не было.
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