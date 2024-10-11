11 октября 2024

Курганцы выстроились в огромную очередь на шиномонтаж. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги шиномонтажа вышли на пик спроса
Услуги шиномонтажа вышли на пик спроса Фото:

Жители Кургана массово отправились на шиномонтаж, чтобы поставить зимние покрышки на автомобили. Из-за этого образовалась огромная очередь. Об этом сообщили горожане.

«Такая большая очередь образовалась на шиномонтаж в Заозерном микрорайоне», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.

Ранее курганцы устроили ажиотаж при онлайн-записи на шиномонтаж. Одна из горожанок уточнила, что замена резины диаметром 16 обошлась ей в 2600 рублей. В других мастерских цены могли быть и дешевле — от 2000 рублей. Но онлайн-записи там не было. 

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Жители Кургана массово отправились на шиномонтаж, чтобы поставить зимние покрышки на автомобили. Из-за этого образовалась огромная очередь. Об этом сообщили горожане. «Такая большая очередь образовалась на шиномонтаж в Заозерном микрорайоне», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Ранее курганцы устроили ажиотаж при онлайн-записи на шиномонтаж. Одна из горожанок уточнила, что замена резины диаметром 16 обошлась ей в 2600 рублей. В других мастерских цены могли быть и дешевле — от 2000 рублей. Но онлайн-записи там не было. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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