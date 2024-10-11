Свердловские трассы покрываются льдом, выпущено срочное предупреждение

На дорогах ожидается гололедица и температура до -8 градусов
Трассы в Свердловской области покрываются льдом. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей.
«По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 13 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах. Внимание! В Свердловской области в вечерние и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -8 градусов», — говорится в предупреждении. Такие сообщения появились в официальных telegram-каналах трасс «P-242 Пермь — Екатеринбург» и «M-5, подъезд к городу Екатеринбургу».
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