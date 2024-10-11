11 октября 2024

Свердловские трассы покрываются льдом, выпущено срочное предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
На дорогах ожидается гололедица и температура до -8 градусов Фото:

Трассы в Свердловской области покрываются льдом. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей.

«По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 13 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах. Внимание! В Свердловской области в вечерние и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -8 градусов», — говорится в предупреждении. Такие сообщения появились в официальных telegram-каналах трасс «P-242 Пермь — Екатеринбург» и «M-5, подъезд к городу Екатеринбургу».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трассы в Свердловской области покрываются льдом. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей. «По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 13 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах. Внимание! В Свердловской области в вечерние и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -8 градусов», — говорится в предупреждении. Такие сообщения появились в официальных telegram-каналах трасс «P-242 Пермь — Екатеринбург» и «M-5, подъезд к городу Екатеринбургу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...