Свердловские трассы покрываются льдом, выпущено срочное предупреждение

12 октября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

На дорогах ожидается гололедица и температура до -8 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трассы в Свердловской области покрываются льдом. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей. «По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 13 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах. Внимание! В Свердловской области в вечерние и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -8 градусов», — говорится в предупреждении. Такие сообщения появились в официальных telegram-каналах трасс «P-242 Пермь — Екатеринбург» и «M-5, подъезд к городу Екатеринбургу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассы в Свердловской области покрываются льдом. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей. «По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 13 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах. Внимание! В Свердловской области в вечерние и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -8 градусов», — говорится в предупреждении. Такие сообщения появились в официальных telegram-каналах трасс «P-242 Пермь — Екатеринбург» и «M-5, подъезд к городу Екатеринбургу».