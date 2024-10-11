В Полевском прорвало водопровод, нечистоты замерзают на дорогах. Фото, видео

12 октября 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Работники могли не сразу начать устранять последствия прорыва водопровода (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Полевском (Свердловская область) прорвало водопровод с холодной водой. Жители микрорайона Зеленый Бор-2 сообщили о нечистотах на дорогах и отсутствии воды. «В микрорайоне Зеленый Бор-2 сегодня случился порыв холодного водопровода. Жители сообщают, что воды не было целый день. К позднему вечеру приехали работники. Выкачивают воду из колодцев и копают. Созрели поработать, короче, в темноте», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ ожидается. На улицах микрорайона после прорыва водопровода вода смешалась с грязью и снегом telegram-канал «Полевской трубач» Фото: Рабочие начали устранять последствия аварии вечером 12 октября telegram-канал «Полевской трубач» Фото: В Полевском откачивают воду из колодцев telegram-канал «Полевской трубач» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) прорвало водопровод с холодной водой. Жители микрорайона Зеленый Бор-2 сообщили о нечистотах на дорогах и отсутствии воды. «В микрорайоне Зеленый Бор-2 сегодня случился порыв холодного водопровода. Жители сообщают, что воды не было целый день. К позднему вечеру приехали работники. Выкачивают воду из колодцев и копают. Созрели поработать, короче, в темноте», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ ожидается.