Работники могли не сразу начать устранять последствия прорыва водопровода (архивное фото)
В Полевском (Свердловская область) прорвало водопровод с холодной водой. Жители микрорайона Зеленый Бор-2 сообщили о нечистотах на дорогах и отсутствии воды.
«В микрорайоне Зеленый Бор-2 сегодня случился порыв холодного водопровода. Жители сообщают, что воды не было целый день. К позднему вечеру приехали работники. Выкачивают воду из колодцев и копают. Созрели поработать, короче, в темноте», — передает telegram-канал «Полевской трубач».
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ ожидается.
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