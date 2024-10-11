11 октября 2024

В Полевском прорвало водопровод, нечистоты замерзают на дорогах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники могли не сразу начать устранять последствия прорыва водопровода (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) прорвало водопровод с холодной водой. Жители микрорайона Зеленый Бор-2 сообщили о нечистотах на дорогах и отсутствии воды.

«В микрорайоне Зеленый Бор-2 сегодня случился порыв холодного водопровода. Жители сообщают, что воды не было целый день. К позднему вечеру приехали работники. Выкачивают воду из колодцев и копают. Созрели поработать, короче, в темноте», — передает telegram-канал «Полевской трубач».

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ ожидается.

На улицах микрорайона после прорыва водопровода вода смешалась с грязью и снегом
На улицах микрорайона после прорыва водопровода вода смешалась с грязью и снегом
Фото:
Рабочие начали устранять последствия аварии вечером 12 октября
Рабочие начали устранять последствия аварии вечером 12 октября
Фото:
В Полевском откачивают воду из колодцев
В Полевском откачивают воду из колодцев
Фото:

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В Полевском (Свердловская область) прорвало водопровод с холодной водой. Жители микрорайона Зеленый Бор-2 сообщили о нечистотах на дорогах и отсутствии воды. «В микрорайоне Зеленый Бор-2 сегодня случился порыв холодного водопровода. Жители сообщают, что воды не было целый день. К позднему вечеру приехали работники. Выкачивают воду из колодцев и копают. Созрели поработать, короче, в темноте», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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