На трассе под Челябинском в направлении Кургана образовалась пробка длиной в 20 километров. Автомобилистов попросили при возможности искать альтернативные пути объезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«33-й километр автодороги Челябинск-Новосибирск. Введено реверсивное движение, работает светофор. Движение затруднено в обе стороны, наблюдаются многокилометровые заторы», — прокомментировали в ведомстве.
Сложная дорожная ситуация зафиксирована рядом с селом Миасское, в 30 километрах от Челябинска. Согласно сервису дорожного трафика приложения «Google Карты» поток автомобилей движется очень медленно. Водителям рекомендовали по возможности искать альтернативные маршруты объезда.
Движение на трассе около села Миасское очень затруднено
Скрин приложения «Google Карты»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На трассе под Челябинском в направлении Кургана образовалась пробка длиной в 20 километров. Автомобилистов попросили при возможности искать альтернативные пути объезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «33-й километр автодороги Челябинск-Новосибирск. Введено реверсивное движение, работает светофор. Движение затруднено в обе стороны, наблюдаются многокилометровые заторы», — прокомментировали в ведомстве. Сложная дорожная ситуация зафиксирована рядом с селом Миасское, в 30 километрах от Челябинска. Согласно сервису дорожного трафика приложения «Google Карты» поток автомобилей движется очень медленно. Водителям рекомендовали по возможности искать альтернативные маршруты объезда.