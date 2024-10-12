На трассе под Челябинском в сторону Кургана образовались километровые пробки. Видео

13 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

На трассе под Челябинском образовалась большая пробка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе под Челябинском в направлении Кургана образовалась пробка длиной в 20 километров. Автомобилистов попросили при возможности искать альтернативные пути объезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «33-й километр автодороги Челябинск-Новосибирск. Введено реверсивное движение, работает светофор. Движение затруднено в обе стороны, наблюдаются многокилометровые заторы», — прокомментировали в ведомстве. Сложная дорожная ситуация зафиксирована рядом с селом Миасское, в 30 километрах от Челябинска. Согласно сервису дорожного трафика приложения «Google Карты» поток автомобилей движется очень медленно. Водителям рекомендовали по возможности искать альтернативные маршруты объезда. Движение на трассе около села Миасское очень затруднено Скрин приложения «Google Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе под Челябинском в направлении Кургана образовалась пробка длиной в 20 километров. Автомобилистов попросили при возможности искать альтернативные пути объезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «33-й километр автодороги Челябинск-Новосибирск. Введено реверсивное движение, работает светофор. Движение затруднено в обе стороны, наблюдаются многокилометровые заторы», — прокомментировали в ведомстве. Сложная дорожная ситуация зафиксирована рядом с селом Миасское, в 30 километрах от Челябинска. Согласно сервису дорожного трафика приложения «Google Карты» поток автомобилей движется очень медленно. Водителям рекомендовали по возможности искать альтернативные маршруты объезда.