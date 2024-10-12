Курганский ХК «Зауралье» разгромил команду из Барнаула

ХК «Зауралье» завершили домашнюю серию победой
Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил «Динамо-Алтай» (Барнаул) в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 3:0, сообщили в пресс-службе Курганского ХК.
«Качественно отпахали, использовали свои шансы и завершили домашнюю серию „сухой победой“. „Зауралье“ — „Динамо-Алтай“ — 3:0», — сообщили в telegram-канале клуба.
Сообщалось, что ХК «Зауралье» победил команду «Металлург» из Новокузнецка, одержав пятую победу подряд. Матч закончился со счетом 3:0.
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