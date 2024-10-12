12 октября 2024
11 октября 2024

Курганский ХК «Зауралье» разгромил команду из Барнаула

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» завершили домашнюю серию победой Фото:

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил «Динамо-Алтай» (Барнаул) в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 3:0, сообщили в пресс-службе Курганского ХК.

«Качественно отпахали, использовали свои шансы и завершили домашнюю серию „сухой победой“. „Зауралье“ — „Динамо-Алтай“ — 3:0», — сообщили в telegram-канале клуба.

Сообщалось, что ХК «Зауралье» победил команду «Металлург» из Новокузнецка, одержав пятую победу подряд. Матч закончился со счетом 3:0.

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил «Динамо-Алтай» (Барнаул) в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 3:0, сообщили в пресс-службе Курганского ХК. «Качественно отпахали, использовали свои шансы и завершили домашнюю серию „сухой победой“. „Зауралье“ — „Динамо-Алтай“ — 3:0», — сообщили в telegram-канале клуба. Сообщалось, что ХК «Зауралье» победил команду «Металлург» из Новокузнецка, одержав пятую победу подряд. Матч закончился со счетом 3:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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