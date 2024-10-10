Курганские хоккеисты разгромили команду «Металлург» из Новокузнецка. Фото

ХК «Зауралье» всухую обыграл гостей из Новокузнецка
Хоккейный клуб «Зауралье» победил с разгромным счетом всухую команду «Металлург» из Новокузнецка. Об этом сообщили представители курганской команды.
«ХК „Зауралье“ 10 октября сыграл максимально качественно и ответственно и одержал пятую победу подряд. Счет в матче с ХК „Металлург“ из Новокузнецка 3:0», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили курганцы — Антон Чуфаров, Павел Пищальников, Иван Гавриленко. Игра прошла в Ледовом дворце имени Парышева.
Ранее ХК «Зауралье» в тяжелом матче победил команду «Сокол» из Красноярска. Счет матча был 3:2.
В домашнем матче курганцы победили «Металлург»
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