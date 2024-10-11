11 октября 2024

Курганские власти рассказали, сколько жилых домов получили отопление

В Кургане к теплу подключены 1455 жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Подключение домов к отоплению продолжится в выходные дни Фото:

В Кургане к вечеру 11 октября отопление получили 1455 многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Александр Медведев.

«Продолжается работа по запуску тепла в Кургане. На сегодняшний день все тепловые сети запущены, к отоплению подключено 1455 жилых домов. Работа будет продолжаться и в выходные дни», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана.

Сообщалось, что в Кургане выполнено заполнение тепловых сетей для подключения отопления в домах на 54 улицах и в четырех микрорайонах Заозерного. В Курганской генерирующей компании подчеркнули, что если дом включен в список адресов, но тепло еще не появилось, рекомендуется подождать несколько дней для настройки работы системы.

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В Кургане к вечеру 11 октября отопление получили 1455 многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Александр Медведев. «Продолжается работа по запуску тепла в Кургане. На сегодняшний день все тепловые сети запущены, к отоплению подключено 1455 жилых домов. Работа будет продолжаться и в выходные дни», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Сообщалось, что в Кургане выполнено заполнение тепловых сетей для подключения отопления в домах на 54 улицах и в четырех микрорайонах Заозерного. В Курганской генерирующей компании подчеркнули, что если дом включен в список адресов, но тепло еще не появилось, рекомендуется подождать несколько дней для настройки работы системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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