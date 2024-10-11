Курганские власти рассказали, сколько жилых домов получили отопление

В Кургане к теплу подключены 1455 жилых домов

12 октября 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Подключение домов к отоплению продолжится в выходные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане к вечеру 11 октября отопление получили 1455 многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Александр Медведев. «Продолжается работа по запуску тепла в Кургане. На сегодняшний день все тепловые сети запущены, к отоплению подключено 1455 жилых домов. Работа будет продолжаться и в выходные дни», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Сообщалось, что в Кургане выполнено заполнение тепловых сетей для подключения отопления в домах на 54 улицах и в четырех микрорайонах Заозерного. В Курганской генерирующей компании подчеркнули, что если дом включен в список адресов, но тепло еще не появилось, рекомендуется подождать несколько дней для настройки работы системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане к вечеру 11 октября отопление получили 1455 многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Александр Медведев. «Продолжается работа по запуску тепла в Кургане. На сегодняшний день все тепловые сети запущены, к отоплению подключено 1455 жилых домов. Работа будет продолжаться и в выходные дни», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Сообщалось, что в Кургане выполнено заполнение тепловых сетей для подключения отопления в домах на 54 улицах и в четырех микрорайонах Заозерного. В Курганской генерирующей компании подчеркнули, что если дом включен в список адресов, но тепло еще не появилось, рекомендуется подождать несколько дней для настройки работы системы.