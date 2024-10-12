Жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову рассмотрит Верховный суд

Верховный суд России назначил рассмотрение жалобы на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову на 23 октября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные источники.
«В суд поступила жалоба Арашукова Рауля, Арашукова Рауфа и других осужденных по делу. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», — заявили в суде ТАСС.
Рауф Арашуков был признан присяжными виновным в участии в организованной преступной группировке, организации убийств двух высокопоставленных лиц — председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, вину признали и в крупном хищении газа у компании «Газпром» на общую сумму более 4 миллиардов рублей.
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