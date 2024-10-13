Трамп переживает, что третья мировая война начнется через три месяца

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Трамп выразил опасения насчет политики Джо Байдена
Трамп выразил опасения насчет политики Джо Байдена Фото:

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве — прим. URA.RU)», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела медиакомпания RSBN. Кроме того, Трамп заверил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах он сможет разрешить конфликт на Украине и положить конец хаосу на Ближнем Востоке.

О возможной угрозе третьей мировой войны бывший американский лидер заявлял еще после вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда он отметил, что кроме него предотвратить войну никто не сможет, передает «Национальная служба новостей».

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца. «Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве — прим. URA.RU)», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела медиакомпания RSBN. Кроме того, Трамп заверил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах он сможет разрешить конфликт на Украине и положить конец хаосу на Ближнем Востоке. О возможной угрозе третьей мировой войны бывший американский лидер заявлял еще после вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда он отметил, что кроме него предотвратить войну никто не сможет, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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