Трамп переживает, что третья мировая война начнется через три месяца

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца.
«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве — прим. URA.RU)», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела медиакомпания RSBN. Кроме того, Трамп заверил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах он сможет разрешить конфликт на Украине и положить конец хаосу на Ближнем Востоке.
О возможной угрозе третьей мировой войны бывший американский лидер заявлял еще после вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда он отметил, что кроме него предотвратить войну никто не сможет, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.