По факту крушения самолета Ан-3 возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ан-3 в республике Якутия (Саха), в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — отмечает ведомство. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.
Утром самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находилось пять человек, трое из них — члены экипажа. Один человек погиб. Предположительно, причиной происшествия послужил отказ двигателя воздушного судна. Он выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. Следователи разбираются в деталях произошедшего.
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Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ан-3 в республике Якутия (Саха), в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — отмечает ведомство. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Утром самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находилось пять человек, трое из них — члены экипажа. Один человек погиб. Предположительно, причиной происшествия послужил отказ двигателя воздушного судна. Он выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. Следователи разбираются в деталях произошедшего.