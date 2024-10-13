Весь класс в сборе: число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось до 20

На Камчатке число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось с 11 до 20. Об этом сообщил городской прокурор Артем Федоров. По данным Елизаровской районной больницы, они находятся в стабильном состоянии.
«В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — заявил Федоров. Его слова приводит telegram-канал надзорного регионального ведомства. Прокурор также провел проверку соблюдения прав пациентов после сообщений о переполненности инфекционного отделения, однако эта информация оказалась ложной.
Главврач больницы Кирилл Серенко подтвердил в telegram-канале учреждения, что больница функционирует в обычном режиме и всем пациентам оказывается необходимая помощь. Он также призвал граждан не заниматься самолечением и при появлении жалоб обращаться к врачу.
В камчатской школе 12 октября были госпитализированы 11 учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов. У них была обнаружена острая кишечная инфекция. Для выяснения обстоятельств СУ СК России по Камчатскому краю организовало проверку. Для экспертизы в школьной столовой были взяты образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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