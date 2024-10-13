Весь класс в сборе: число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось до 20

На Камчатке число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось до 20
© Служба новостей «URA.RU»
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На Камчатке дети отравились в школьной столовой и попали в больницу
На Камчатке дети отравились в школьной столовой и попали в больницу Фото:

На Камчатке число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось с 11 до 20. Об этом сообщил городской прокурор Артем Федоров. По данным Елизаровской районной больницы, они находятся в стабильном состоянии.

«В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — заявил Федоров. Его слова приводит telegram-канал надзорного регионального ведомства. Прокурор также провел проверку соблюдения прав пациентов после сообщений о переполненности инфекционного отделения, однако эта информация оказалась ложной.

Главврач больницы Кирилл Серенко подтвердил в telegram-канале учреждения, что больница функционирует в обычном режиме и всем пациентам оказывается необходимая помощь. Он также призвал граждан не заниматься самолечением и при появлении жалоб обращаться к врачу.

В камчатской школе 12 октября были госпитализированы 11 учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов. У них была обнаружена острая кишечная инфекция. Для выяснения обстоятельств СУ СК России по Камчатскому краю организовало проверку. Для экспертизы в школьной столовой были взяты образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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На Камчатке число отравившихся в школьной столовой детей увеличилось с 11 до 20. Об этом сообщил городской прокурор Артем Федоров. По данным Елизаровской районной больницы, они находятся в стабильном состоянии. «В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — заявил Федоров. Его слова приводит telegram-канал надзорного регионального ведомства. Прокурор также провел проверку соблюдения прав пациентов после сообщений о переполненности инфекционного отделения, однако эта информация оказалась ложной. Главврач больницы Кирилл Серенко подтвердил в telegram-канале учреждения, что больница функционирует в обычном режиме и всем пациентам оказывается необходимая помощь. Он также призвал граждан не заниматься самолечением и при появлении жалоб обращаться к врачу. В камчатской школе 12 октября были госпитализированы 11 учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов. У них была обнаружена острая кишечная инфекция. Для выяснения обстоятельств СУ СК России по Камчатскому краю организовало проверку. Для экспертизы в школьной столовой были взяты образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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