«Известия»: бойцы ВСУ застрелили жителя Угледара, чтобы отобрать его машину

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ застрелили мирного в Угледаре при попытке отнять его автомобиль Фото:

Жители Угледара рассказали журналистам, что украинские военные сгоняли горожан из домов и оккупировали их дома. Также в разговоре они упомянули случай, когда ВСУ застрелили человека после того, как тот пытался помешать военным захватить его автомобиль.

«Мне рассказывали, как у одного мужчины [ВСУ] хотели забрать машину, он начал возмущаться — его застрелили за машину» — рассказал журналистам «Известий» житель Угледара по имени Сергей. Другие горожане рассказали корреспондентам, что ВСУ также сгоняли местных с их собственных домов, угрожая оружием.

Угледар был освобожден российскими военными в начале октября. Долгое время они не могли эвакуировать гражданских из-за обстрелов ВСУ, находящихся недалеко от города. На днях первую группу мирных удалось вывезти.

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Жители Угледара рассказали журналистам, что украинские военные сгоняли горожан из домов и оккупировали их дома. Также в разговоре они упомянули случай, когда ВСУ застрелили человека после того, как тот пытался помешать военным захватить его автомобиль. «Мне рассказывали, как у одного мужчины [ВСУ] хотели забрать машину, он начал возмущаться — его застрелили за машину» — рассказал журналистам «Известий» житель Угледара по имени Сергей. Другие горожане рассказали корреспондентам, что ВСУ также сгоняли местных с их собственных домов, угрожая оружием. Угледар был освобожден российскими военными в начале октября. Долгое время они не могли эвакуировать гражданских из-за обстрелов ВСУ, находящихся недалеко от города. На днях первую группу мирных удалось вывезти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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