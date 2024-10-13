«Известия»: бойцы ВСУ застрелили жителя Угледара, чтобы отобрать его машину

13 октября 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

ВСУ застрелили мирного в Угледаре при попытке отнять его автомобиль Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods Жители Угледара рассказали журналистам, что украинские военные сгоняли горожан из домов и оккупировали их дома. Также в разговоре они упомянули случай, когда ВСУ застрелили человека после того, как тот пытался помешать военным захватить его автомобиль. «Мне рассказывали, как у одного мужчины [ВСУ] хотели забрать машину, он начал возмущаться — его застрелили за машину» — рассказал журналистам «Известий» житель Угледара по имени Сергей. Другие горожане рассказали корреспондентам, что ВСУ также сгоняли местных с их собственных домов, угрожая оружием. Угледар был освобожден российскими военными в начале октября. Долгое время они не могли эвакуировать гражданских из-за обстрелов ВСУ, находящихся недалеко от города. На днях первую группу мирных удалось вывезти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Угледара рассказали журналистам, что украинские военные сгоняли горожан из домов и оккупировали их дома. Также в разговоре они упомянули случай, когда ВСУ застрелили человека после того, как тот пытался помешать военным захватить его автомобиль. «Мне рассказывали, как у одного мужчины [ВСУ] хотели забрать машину, он начал возмущаться — его застрелили за машину» — рассказал журналистам «Известий» житель Угледара по имени Сергей. Другие горожане рассказали корреспондентам, что ВСУ также сгоняли местных с их собственных домов, угрожая оружием. Угледар был освобожден российскими военными в начале октября. Долгое время они не могли эвакуировать гражданских из-за обстрелов ВСУ, находящихся недалеко от города. На днях первую группу мирных удалось вывезти.